Владимир Оводов: «За достойный труд должна быть достойная зарплата»

Владимир Оводов возглавил СПК «Клетский» в 2006 году, отработав до этого в хозяйстве ровно тридцать лет. К тому времени оно было на мели.

– Я видел, – с этими людьми можно работать, знал, что нужно делать, был уверен, что поднимемся. Но сразу предупредил – придется потерпеть, посидеть на «минималке». Помню, тогда по ТВ гоняли ролик – «Заплати налоги и спи спокойно». А у нас – 400 тонн подсолнечника на складе и 25 млн. долгов. Ручку было не на что купить.

Банки в кредитах «слабому» СПК отказали. Хорошо, нашлись добрые люди – дали денег взаймы. Продали первый урожай – рассчитались с частью долгов, остальные пролонгировали. На третий год встали на ноги.

Сегодня в СПК трудится 134 человека.

– Говорят, многовато. Но, чтобы держалось село, у людей должна быть работа. Последние три года из города возвращается местная молодежь, в очередь стоят, чтобы к нам устроиться. В городе нужно снимать жилье, доход нерегулярный. А у нас – достойный заработок. Надежных берем поначалу рабочими, слесарями. Уходят люди на пенсию, освобождаются места – переводим в водители, трактористы.

Средняя зарплата в СПК – 32 тыс. руб. Половину выплачивают ежемесячно, в конце года – оставшиеся 250-300 тыс. руб.

– Люди довольны, многие приобрели машины. «Круглой» суммы хватает на большую покупку.

Берет на себя хозяйство и другие расходы. Например, в зимнее время за счет СПК отправляют своих работников в санатории –пусть люди живут, здоровье свое сохраняют. На праздники приглашают городских артистов – хочется, говорит председатель, чтобы люди отдохнули, повеселились. На всех жителей хутора Калмыковский заготавливают сено и солому– пусть лучше останется, чем не хватит.

Но Владимир Владимирович недоволен.

Едешь, бывает, из Клетской, глянешь на наши поля – зеленые, черные, вспаханные, засеянные, созревшие… И думаешь: за то, что делают наши работники, они должны хотя бы 700-800 тыс. в год получать. У нас, в лучшем случае, половина этого выходит… А ведь как работают люди – в жару, на солнцепеке…

Чтобы работалось легче, в СПК приобретают новую технику.

– В прошлом году на свои деньги купили пять «Акросов», отдали 30 млн. руб. Надеялись, получим в этом году урожай, продадим – выйдем из ситуации. Но вот как обернулось: урожай есть, а цены на него – нет. Хорошо еще, у нас есть постоянный партнер, закупает пшеницу за 6,6-7,5 тыс. руб. за тонну – в зависимости от содержания протеина в зерне. А остальные ведь по 5,5 тыс. предлагают. Притом, что себестоимость – 6 тыс. руб.

Хозяйство специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и масличных культур. Выбирают их, ориентируясь на спрос. Из всех сортов озимой пшеницы остановились на сортах «Северодонецкая юбилейная» и «Ермак». Приобрели 30 тонн семян нута – элиту. Обязательно закупают удобрения – они, как говорит Оводов, залог хорошего урожая.

Такая политика приносит свои плоды – урожайность озимой в СПК в нынешнем году – 45,9 ц/га, самая высокая в Клетском районе. Неплохой выход ячменя – 18,6 ц/га, яровой – 15 ц/га.

– Хочется, чтобы государство на нас внимание обратило, – говорит председатель. – Тезка мой – Владимир Владимирович Путин – объявил недавно: село в нынешнем году сработало, как никогда. Так, может, стоит нам помочь, чтобы по труду была и награда?

