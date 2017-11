Верховный суд разрешил приставам получать всю информацию о счетах клиентов банков

Верховный суд выступил на стороне Федеральной налоговой службы России (ФНС) в споре со Сбербанком. По мнению ВС РФ, хранить банковскую тайну кредитно-финансовые учреждения больше не обязаны. По первому требованию они должны предоставить судебным приставам доступ к информации обо всех счетах каждого своего клиента.

Речь идет о деле клиента Сбербанка, которому после налоговой проверки приплюсовали 12 млн рублей налогов, а также 2,2 млн пени и 1,5 млн штрафов. Когда ФНС решила снять эти средства с его предпринимательского счета, банк не допустил этой операции. ФНС обвинила банкиров в том, что они скрыли от судебного пристава-исполнителя источник исполнения фискальных обязательств.

Окончательное решение по спору пока не вынесено, ВС РФ направил дело на пересмотр в первую судебную инстанцию. Но при этом, как сообщают федеральные СМИ, посоветовал разобраться с ответственностью банка за нарушение законов об исполнительном производстве.

По мнению старшего юриста МОО «Кредитное право» Вадима Колтырина, на самом деле ничего сверхъестественного не произошло.

– Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и так наделяет приставов значительным объемом прав, в том числе правом запрашивать у кредитных организаций всю имеющуюся у них информацию об открытых на имя должника счетах. Кроме того, необходимо отметить, что, когда речь идет об уже возбужденном исполнительном производстве, значит, что есть решение суда, вступившее в законную силу. Этим решением восстановлены права и законные интересы другого лица, нарушенные должником. Следовательно, речь не может идти о нарушении его прав на неприкосновенность сведений, составляющих банковскую тайну.

Между тем в редакцию ИНТЕРа уже несколько раз обращались молодые мамы, которые жалуются на то, что приставы покусились на святая святых – так называемые «детские» деньги.

– В адрес МОО «Кредитный правозащитник» по горячей линии правовой помощи заемщикам, а также, на личном приеме, также часто поступают такие обращения от граждан, – рассказывает юрист Рафаэль Погосян. – Как правило, это мамы несовершеннолетних детей, в отношении которых возбуждены исполнительные производства по кредитным обязательствам. Чаще всего вопросы касаются наложения ареста судебным приставом-исполнителем на детские пособия и законность действий судебного пристава.

Юрист отмечает – в рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление об аресте счетов должника. Но при этом удерживать доход в размере не более 50% в счет погашения задолженности. Однако детские пособия и алименты включены в закрытый перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание.

– Если, судебный пристав наложил арест на детские пособия, необходимо взять справку в банке, куда поступают детские пособия, или обратиться в Центр соцзащиты по месту регистрации и получить справку, подтверждающую получения детского пособия с указанием номера лицевого счета, – поясняет Рафаэль Погосян.

