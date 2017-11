В Волгограде продолжается расследование гибели ученика в школе

Гибель ребёнка всегда становится трагедией, а смерть в стенах школы вызывает настоящий ужас. Есть ли такое место, куда родители могут отправлять ребенка, не беспокоясь за его жизнь, если даже в школе мальчик умер от ножевого ранения. И на улице вроде не 90-е, и на охрану школ собирают немаленькие деньги, но всё это не гарантирует, что ребёнок вернётся домой здоровый и невредимый.

Страшное происшествие случилось в прошлую среду, 25 октября, в школе №85 города Волгограда. Средь бела дня на перемене между уроками был убит школьник. Прямо в коридоре учебного заведения подростку было нанесено смертельное ранение ножом в сердце. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти ученика.

Занятия в школе были отменены, а приехавшие следователи начали выяснять обстоятельства случившегося. Нож полиция нашла сразу. Орудие убийства стражи порядка обнаружили рядом со школой, его просто выкинули. Первоначальной версией гибели парня стало неосторожное обращение с холодным оружием. Однако позднее в полицию с повинной обратился 15-летний одноклассник погибшего, который признался, что именно он принёс в школу нож и случайно нанёс смертельную рану сверстнику.

Парень, который сейчас находится в статусе подозреваемого, поведал свою версию случившегося. На одной из перемен три восьмиклассника вышли «поболтать» в коридор, когда один из них достал нож-бабочку, но не чтобы напугать приятелей, подросток только хотел похвастаться необычной игрушкой.

Ребят заинтересовало оружие, один из них взял нож в руку. Мальчик, очевидно, повернул его лезвием к себе, когда хозяин «бабочки», не заметив, нечаянно толкнул одноклассника. Нож вошёл прямо в сердце подростка. Ребята даже не сразу поняли, что дело серьёзное. Вынув лезвие, раненый школьник сам дошёл до уборной, чтобы смыть кровь, а двое других пошли к учителю рассказать о случившемся и попросить помощи, хотя хозяин ножа всё-таки успел выкинуть оружие на улицу около школы и вернуться обратно.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, оба подростка характеризуются положительно. Погибший парень на учёте в полиции не состоял, в поле зрения органов профилактики не попадал. Кроме того, ребёнок хорошо учился, а с одноклассниками не конфликтовал. Положительную характеристику дают и подозреваемому – мальчик из хорошей семьи, который, возможно, по роковому стечению обстоятельств виновен в убийстве.

— Сейчас подросток задержан, — уточнили в СК РФ по Волгоградской области. — Решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения.

Тем временем прокуратура Дзержинского района организовала проверку по соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья учащихся в школе №85. В самом учебном заведении от каких-либо комментариев отказались.

Однако известно, что с учителями работают специалисты Дзержинского центра социального обслуживания населения. Психологи ежедневно проводят консультации, помогая педагогам найти правильный подход к ученикам и их родителями после трагедии.

Между тем приятели и знакомые погибшего мальчика на своих страницах в социальных сетях пишут: «…когда я узнал, что тебя не стало, мне плохо стало, я не поверил, что это правда. Почему ты так рано и быстро ушел из этого мира. Пусть тебе земля пухом будет, я никогда тебя не забуду».

Следственный комитет продолжает расследование дела о гибели подростка. Возбуждено уголовное дело по статье убийство.

Елизавета Додукова

Фото newsler.ru

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.