В Волгограде продолжается расследование гибели ученика в школе
Гибель ребёнка всегда становится трагедией, а смерть в стенах школы вызывает настоящий ужас. Есть ли такое место, куда родители могут отправлять ребенка, не беспокоясь за его жизнь, если даже в школе мальчик умер от ножевого ранения. И на улице вроде не 90-е, и на охрану школ собирают немаленькие деньги, но всё это не гарантирует, что ребёнок вернётся домой здоровый и невредимый.
Страшное происшествие случилось в прошлую среду, 25 октября, в школе №85 города Волгограда. Средь бела дня на перемене между уроками был убит школьник. Прямо в коридоре учебного заведения подростку было нанесено смертельное ранение ножом в сердце. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти ученика.
Занятия в школе были отменены, а приехавшие следователи начали выяснять обстоятельства случившегося. Нож полиция нашла сразу. Орудие убийства стражи порядка обнаружили рядом со школой, его просто выкинули. Первоначальной версией гибели парня стало неосторожное обращение с холодным оружием. Однако позднее в полицию с повинной обратился 15-летний одноклассник погибшего, который признался, что именно он принёс в школу нож и случайно нанёс смертельную рану сверстнику.
Парень, который сейчас находится в статусе подозреваемого, поведал свою версию случившегося. На одной из перемен три восьмиклассника вышли «поболтать» в коридор, когда один из них достал нож-бабочку, но не чтобы напугать приятелей, подросток только хотел похвастаться необычной игрушкой.
Ребят заинтересовало оружие, один из них взял нож в руку. Мальчик, очевидно, повернул его лезвием к себе, когда хозяин «бабочки», не заметив, нечаянно толкнул одноклассника. Нож вошёл прямо в сердце подростка. Ребята даже не сразу поняли, что дело серьёзное. Вынув лезвие, раненый школьник сам дошёл до уборной, чтобы смыть кровь, а двое других пошли к учителю рассказать о случившемся и попросить помощи, хотя хозяин ножа всё-таки успел выкинуть оружие на улицу около школы и вернуться обратно.
Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, оба подростка характеризуются положительно. Погибший парень на учёте в полиции не состоял, в поле зрения органов профилактики не попадал. Кроме того, ребёнок хорошо учился, а с одноклассниками не конфликтовал. Положительную характеристику дают и подозреваемому – мальчик из хорошей семьи, который, возможно, по роковому стечению обстоятельств виновен в убийстве.
— Сейчас подросток задержан, — уточнили в СК РФ по Волгоградской области. — Решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения.
Тем временем прокуратура Дзержинского района организовала проверку по соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья учащихся в школе №85. В самом учебном заведении от каких-либо комментариев отказались.
Однако известно, что с учителями работают специалисты Дзержинского центра социального обслуживания населения. Психологи ежедневно проводят консультации, помогая педагогам найти правильный подход к ученикам и их родителями после трагедии.
Между тем приятели и знакомые погибшего мальчика на своих страницах в социальных сетях пишут: «…когда я узнал, что тебя не стало, мне плохо стало, я не поверил, что это правда. Почему ты так рано и быстро ушел из этого мира. Пусть тебе земля пухом будет, я никогда тебя не забуду».
Следственный комитет продолжает расследование дела о гибели подростка. Возбуждено уголовное дело по статье убийство.
Елизавета Додукова
Фото newsler.ru
а почему ни-кого неустраивает-самоубийство…интересный вопрос.что,в этом странного.что мальчик в 14 лет совершил самоубийство на глазах друзей.у нас к стати в школе78 г.челябинска тоже в 14лет,только дома семиклассник воткнул,себе нож в сердце.это было в 1985г,в апреле.к стати,пусть полиция сначала узнает-накакой день после дня рождения погиб потерпевший.если родился 23 или 22октября,а умер 25.то я б засомнивался в случайности.на второй день после дня рождения…дальше интересно-почему он неуказал на того,кто хочет его завалит.хотя с информиции из других статей он сказал родителям об опасном друге .но насколько я знаю,этот друг вымышлений.он существует во сне и во сне потерпевший испытал то что с ним произойдет в день смерти.и зачем он дождался когда они повернутся к нему спиной,о нож поставилв область сердца.все указывает на то,что он сам воткнул нож себе в сердце.пусть полиция узнает о любви потерпевшего ко снам.откуда папа узнал об опасном друге-из сна.мой ответ.я прав. алкоголь в крови потерпевшего.кому еще он расказывал об своих снах.если папа узнал о друге заполгода-это сто процентов самоубийство.если во сне шизофреника убивает-женьщина,мужчина,сосед или случайный,это убийство.тут недокапатся.если друг-это самоубийство.сдесь в этих понятиях большая разница.если его во сне,его убивает кто-то постороний-убийство.если друг-самоубийство.мне эту разницу поведола несколько человек.в 2005-06 мне парень расказал,что когда ему исполнится 25 и на второй день после дня рождения,его убьет отчим его жины на кухне в копейске.ловите разницу.в 1991 мне сосед рассказал,что его завалить сосед с пятого этажа. в 1992г так и произошло.и тоже на второй день после дня рождения.семиклассник мне рассказал что друг воткнет ему нож в сердце-сам себе на кухне.одноклассник мне поведал об том что в 30 лет ему друг выстрелит ему в сердце.сам себе в декабре 2000г.разницу уловили. от этого пусть скачут в полиции.