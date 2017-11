ТО ВДГО: Гарантия техосмотру не помеха

ИНТЕР не раз рассказывал о том как и почему нужно заключать договор ТО ВДГО. И подробно объяснял, почему это нужно сделать и где можно заключить договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. Тем не менее у некоторых читателей остались вопросы.

«Считаю, что метод, который применили к людям газовики, безотказный, но жестокий, – высказывает свое мнение в письме в редакцию жительница Краснооктябрьского района Любовь Звездилина. – Неприятно было видеть, как испуганные пенсионеры с утра занимали очереди. А потом, не читая договор, ставили в ем подписи и уходили, говоря: дома разберемся. Да, по закону заключение договора – инициатива собственника. Но кто просветил людей? Кто рассказал пенсионерам о том, что правительство издано приказ №549 от 12.07.2008?

Мне, например, и в голову не приходило, что нужно заключать договор на обслуживание газовой плиты «Гефест», изготовленной в 2012 году и установленной тогда же специализированной организацией ОАО «Волгоградгаз». А как же быть с 10-летним сроком гарантии от производителя? Не отменит ли ее вмешательство газовиков?

К тому же мы уже платим управляющей компании по статье «Содержание и ремонт общего имущества», где отдельной строкой прописано техобслуживание газового оборудования. Сумма, может быть, и небольшая – 8 тыс. руб. – но, на мой взгляд, достаточная за визуальный осмотр трубы, подающей газ в наш дом.

Хотелось бы получить ответ на мои вопросы».

Вот что рассказали ИНТЕРу в Госжилинспекции Волгоградской области.

– Отношения, связанные с поставкой газа для населения регулируются Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан. Они утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549.

Правила предусматривают обязанность граждан заключать договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО\ВКГО), установленного в жилом помещении.

Техническое обслуживание сетей газопровода и газоиспользующего оборудования в многоквартирном доме осуществляет управляющая организация (УК) и собственники по договору со специализированной организацией (СО). Управляющая компания отвечает за состояние газопроводов внутри дома, а собственник за техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования.

При этом собственник заключает договор с СО самостоятельно. Также эту обязанность можно доверить и УК, которая от имени собственников или по их поручению заключит договор о ТО ВДГО\ВКГО со специализированными организациями. Такое решение необходимо принять на общем собрании собственников и закрепить его в протоколе собрания.

Действующим законодательством предусмотрено несколько возможных вариантов. Договор о техобслуживании может заключаться:

– лицом из числа собственников помещений в многоквартирном доме (предполагается оформление доверенностью);

– управляющей организацией;

– товариществом или кооперативом;

– управляющей организацией, товариществом или кооперативом, действующими в качестве агентов собственников помещений в многоквартирном доме на основании агентского договора.

Еще раз обращаем внимание на то, что этот выбор собственникам необходимо сделать на общем собрании и закрепить решением в протоколе общего собрания.

Как быть, если в квартире установлено газовое оборудование, которое находится на гарантии?

– Гарантий ремонт и техническое обслуживание газового оборудования – это разные вещи. Техобслуживание предполагает более широкий перечень работ и не предусматривает обслуживание газового оборудования по гарантии.

Данные работы проводятся на основании заключенного со специализированной организацией договора не реже одного раза в год. При этом периодичность проведения работ по техническому обслуживанию от гарантийных сроков, установленных на газовое оборудование, не зависит.

С полным перечнем работ можно ознакомиться в Постановлении Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

