В СПК «Вперед к победам» добиваются высоких урожаев зерновых и надеются возродить дойное стадо

В нынешнем году СПК «Вперед к победам», работающее на территории Новополтавского сельского поселения, отмечает 90-летие. Созданное в 1927 году как коллектив по обработке земли «Красная заря», хозяйство пережило немало перемен, в том числе объединение с другими колхозами. С 1999 года оно работает в статусе сельскохозяйственного производственного кооператива. С 2011 года его возглавляет Абдулкадыр Исаев.

Урожай – и радость, и печаль

Основное направление деятельности СПК «Вперед к победам» – зерноводство. В хозяйстве около 5 тыс. га пашни, трудятся в нем около 30 человек. Выращивают озимую пшеницу, ячмень. Пару лет назад включили в севооборот подсолнечник – эта культура в последние годы более востребована.

– Такого урожая, как в этом году, мы давно не получали, – рассказал Абдулкадыр Худуевич. – Учитывая, что в нашем СПК всего около 5 тыс. га пашни, 7 тыс. тонн собранного зерна при урожайности 40 ц/га – хороший показатель, который вывел нас на второе место в районе.

Главный агроном хозяйства Иван Рифель сетует – урожай и обрадовал, и огорчил. Такой низкой цены на зерно тоже давно не было. На что уж за подсолнечник всегда давали неплохие деньги, но и семечка нынче ничего не стоит. А вложения для того, чтобы добиваться результатов, требуются немалые – без применения удобрений и новейших технологий сегодня не получишь хорошего результата.

– С осени 1070 га озимой пшеницы подкормили гуматом калия, – делится Иван Богданович. – Полностью, к сожалению, не успели – 700 га осталось на весну. Надеемся, что будет результат. Уже сегодня соседи-аграрии, глядя со стороны, признают – наша озимка изменилась: потемнела, хорошо кустится. Душа радуется!

Техника – ремонтируем старую, приобретаем новую

Сегодня СПК «Вперед к победам» уверенно держится на плаву и получает прибыль. Но, по словам работников кооператива, учитывая затраты – и финансовые, и человеческие, – хотелось бы большей отдачи.

Тем не менее удается приобретать новую технику, капитально ремонтировать старую.

В прошлом году приобрели культиваторы, в августе этого обзавелись новыми сеялками. Один «Кировец» вернулся с капитального ремонта, другой – более энергонасыщенный, с широким захватом и лучшей производительностью – надеются приобрести, если получится удачно продать урожай нынешнего года.

Новый комбайн «Акрос» приобрели на заемные средства.

– Если деньги нужны для дела, можно взять и кредит, – считает Абдулкадыр Исаев.

Всего в хозяйстве четыре колесных трактора «Кировца», девять гусеничных ДТ-75, восемь колесных «Беларусь». Автомобильный парк включает в себя несколько ГАЗ-53, модернизированные ЗИЛы – их перевели на дизельное топливо, два КамАЗа.

Животноводство – серьезный ресурс

Еще несколько лет назад в хозяйстве держали крупный рогатый скот – около 1600 голов. От каждой коровы получали до тонны молока в год. Но стадо подкосил бруцеллез, и с буренками пришлось проститься.

Было тем более обидно, что ферму к тому времени полностью механизировали, а незадолго до случившегося еще и установили новое импортное оборудование, два танка-охладителя.

Работники кооператива признаются: возродить животноводство – их самая большая мечта. Есть желание, есть помещения – все, что досталось СПК от колхоза, здесь сохранили в целости и сохранности, не распродали, не дали, как во многих других хозяйствах, растащить, разграбить.

Руководитель хозяйства Абдулкадыр Исаев убежден: животноводство – серьезный ресурс, в тяжелые неурожайные годы, которые в Старополтавском районе случаются чаще, чем урожайные, оно приносило бы СПК дополнительную прибыль.

Пока же отрада работников кооператива – полтора десятка лошадей.

– Держим для интереса, – поделились наши собеседники, – но и в скачках участвуем – в районном масштабе.

Отдых – к морю и на Эльбрус

Сейчас в СПК – пора отдыха. Работники кооператива похвалились: каждый год за счет хозяйства их по очереди отправляют в санатории, поправить здоровье. В прошлом году, например, в Лазаревское выезжали все сотрудники бухгалтерии, прежде на море отправляли механизаторов. В нынешнем году подошла очередь руководителя.

– На днях поднимался на Эльбрус, – рассказал по телефону Абдулкадыр Худуевич.

– Но, если честно, долго отдыхать терпения не хватает, – признается главный агроном Иван Рифель. – Уже в середине января начинаешь поглядывать в поле, как тот волк, которого сколько ни корми, он все равно в лес смотрит. Ждем, когда сойдет снег, и – за работу.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.