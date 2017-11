В Волгограде рухнула очередная финансовая пирамида

Сегодня обманутые пайщики кредитно-потребительского кооператива «Волгоградский фонд сбережений» собрались в Волгоградском планетарии. Очередная финансовая пирамида рухнула, и под ее обломками оказались погребены больше тысячи жителей Волгоградской области.

Встречу в планетарии организовала межрегиональная общественная организация «Кредитный правозащитник», куда обратились за помощью около 100 жителей Волгограда, Волжского и Камышина. Информация, которую юристы организации предоставили собравшимся, оказалась неутешительной. Они отчитались, что обратились в КПК «Микрофинанс» – саморегулируемую организацию, объединяющую микрофинансовые компании, которая должна обеспечивать дополнительную имущественную ответственность каждого ее члена. Там сообщили – никто не ожидал от КПК «ВФС» подвоха. Его паевой фонд составлял 10,2 млн рублей, резервный – около 8,5 млн. Таким образом, минимальные требования, установленные законодательством, кооператив внешне соблюдал.

На самом деле результат деятельности КПК «ВФС» печален – всего с жителей Волгоградской области кооператив собрал более 169,5 млн рублей. Обещали высокую прибыль – около 20% годовых. Однако вместо этого прикарманили деньги пайщиков.

Активы кооператива на 30 июня этого года составили 190,5 млн рублей. При этом остаток на счетах в двух банках – около 6 млн. И даже если пайщики обратятся в суд, а тот согласится, что их обманули, этих средств на всех, разумеется, не хватит.

Договор страхования рисков КПК «ВФС» заключил с СК «Диамант». Однако, как уточнили там организации «Кредитный правозащитник», срок его действия истек еще 23 апреля 2016 года. Следовательно, сегодняшние события никак не подпадают под страховой случай. И рассчитывать на страховое возмещение пайщики кооператива не могут.

Заместитель начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики УМВД по Волгограду Мария Чекина не добавила ничего утешительного.

18 сентября в Волгограде было возбуждено уголовно дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в отношении Натальи Савчук, которая заправляла кооперативом в Волгограде и являлась единоличным исполнительным органом КПК «ВФС».

– Она заявила, что была всего лишь наемным работником, – уточнила Мария Валерьевна. – И рассказала, что полученные от пайщиков деньги не проводились по счетам, а складывались в сумки и переправлялись в Москву,

Взять с Савчук нечего – у собственности у нее только половина квартиры.

Между тем на их беде уже пытаются нажиться другие мошенники.

– До нас дошла информация, что с пайщиков кооператива требуют деньги за составление заявлений в полицию, – обратилась она к присутствующим в зале. – Не доверяйте этим людям – заявления подаются бесплатно.

– Моя дочь работала вместе с Натальей Савчук, кажется, в администрации Волгограда, – поделился с ИНТЕРом пайщик кооператива Станислав Золотовский. – Так я с ней и познакомился. Она уговорила меня вложить деньги в кооператив. Обещали 20% годовых. Теперь не могу вернуть даже вложенные деньги.

– О кооперативе мы узнали из газет, – говорит Светлана Ибрагимова. – Я уговаривала мужа, чтобы он не доверял этим людям. Но он настоял на своем – мы сняли все сбережения в банке – 1 млн рублей. 17 ноября должны были получить проценты.

Мирослава Ким обратилась за положенными ей выплатами 26 июля.

– Секретарь записала мои данные, сказала, чтобы за деньгами я приходила 9 августа. Но в этот день на его двери я увидела надпись: «Кооператив не работает по техническим причинам».

На собрании прозвучало – судя по отчетности, КПК «ВФС» выдал займы на сумму около 125 млн рублей. Но насколько платежеспособны заемщики и сколько их было – неизвестно. По словам Марии Чекиной, когда правоохранительные органы начали проверять документацию кооператива, выяснилось – те, кто якобы брал в КПК деньги под проценты, не знают об этом ни сном, ни духом. Их подписи в договорах подделаны.

По словам Марии Чекиной, организатор финансовой пирамиды установлен, он находится под стражей. Это неоднократно судимый банкир. Аналогичные кооперативы он создал еще в 21 регионе. Следствие пока не располагает данными, какой собственностью они обладают.

В настоящее время отделами полиции региона принято 189 заявлений от потерпевших, потерявших около 68 млн рублей. Все заявления аккумулируются в УМВД по Волгограду.

Сегодня здесь ждут заявлений от других потерпевших от деятельности КПК «ВФС». Всего, по данным полиции, их в нашей области около 1000 человек

– Каждый, кто подаст заявление, будет признан потерпевшим и допрошен в таком качестве следователями, – подчеркнула Мария Чекина. – Допрашивать их будут до конца декабря по местам проживания. К пожилым пайщикам следователи придут домой.

Тем, у кого есть возможность. Чекина посоветовала обращаться непосредственно в УМВД по Волгограду, расположенное по адресу: ул. Иркутская, 20, остановка «ТЮЗ».

В конце декабря дела, возбужденные полицейскими органами всех регионов, в которых орудовали мошенники, будут переданы в Москву – в следственным департаментом МВД России. Здесь 25 августа уголовное дело по факту деятельности кооператива на территории России. На счета всех его 22-х филиалов наложен арест.

Телефон Марии Валерьевны Чекиной – 8 (8442) 93-73-43. Телефон следователя Сергея Владимировича Четверикова, который расследует это дело – 8 (8442) 93-73-24.

Руководитель межрегиональной общественной организации «Национальный юридический центр» Михаил Алексеев подтвердил – законодательство, регламентирующее создание кредитно-потребительских кооператив ежегодно упрощается. Вместе с тем ограничивается вмешательство в их деятельность правоохранительных органов – проводить проверку их деятельности первые три года они не имеют права. А потом нередко бывает уже поздно. Поэтому тем, кто желает вложить в кооперативы деньги, следует быть особенно бдительными.

– Если вам предлагают доход больше 12-15 процентов годовых, уже стоит задуматься – а не мошенники ли это? – советует он. – Оснований для этого более чем достаточно – только по нашим сведениям в регионе каждые полгода «лопается» очередной кооператив.

Пока как посоветовали в саморегулируемой организации КПК «Микрофинанс», пайщикам остается одно – долгие судебные разбирательства.

В организации «Кредитный правозащитник» подтвердили, что готовы оказать всяческую помощь пайщикам КПК «ВФС». Телефон для обращений – 8(8442) 501-231.

У пайщиков, на которых не хватит денег, находящихся на счетах кооператива, есть возможность обратиться в Арбитражный суд и инициировать процедуру банкротства. Но если учредитель кооператива, как говорится, гол как сокол, много ли с него возьмешь?

Фото автора

