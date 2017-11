О событиях 1917 года до сих пор не утихают споры

7 ноября исполнится 100 лет с того дня, когда произошло одно из крупнейших политических событий в истории не только нашей страны, но и всего мира. Многие десятилетия его возвышенно именовали Великой Октябрьской Социалистической революцией. В последние годы приземлили до октябрьского переворота.

Во вторник, 7 ноября в 12.00 в Волгограде на площади Ленина состоятся митинг. Накануне волгоградские коммунисты приурочили к этой дате большой концерт.

Открывая его, первый секретарь Сталинградского обкома КПРФ Тамара Головачева заявила: «Великая Октябрьская Социалистическая революция воплотила в жизнь мечты о справедливом обществе, свободном труде, народной власти, о торжестве добра и дружбы многонационального Союза».

Первый секретарь Советского райкома партии Андрей Анненко добавил, что «это праздник всего трудящегося народа».

А как вы оцениваете случившееся 7 ноября 1917 года? Как относитесь к тому, что вождь мирового пролетариата Владимир Ульянов (Ленин) до сих пор не захоронен? И чью сторону – белых или красных – вы бы заняли в те годы? Эти вопросы ИНТЕР задал ученым, общественным и политическим деятелям.

Сергей Панкратов, завкафедрой ВолГУ, доктор политических наук:

– В мировой истории признаны только две революции – Великая французская и Великая российская, включающая в себя Февральскую и Октябрьскую революции 2017 года, а также этап гражданской войны.

Октябрьская революция повлияла на дальнейшее развитие всего мира – произошло качественное изменение политической и экономической систем. Возник шведский социализм, рабочие стали более защищенными, получили возможность пользоваться социальными благами.

События 1917 года возникли в России объективно – революционный дух в стране, безусловно, витал. Перемен хотела в первую очередь интеллигенция – она подталкивала действующие политические силы. Субъективно то, что власть взяли большевики. Так сложилось, что Ленин сумел организовать партию, оказавшуюся сильнее других политических сил.

Факт не захоронения Ленина – часть нашей истории. Так решили поколения, которые делали революцию и строили социализм. После распада СССР ни один руководитель страны не решился это изменить. После Октябрьской революции прошло только 100 лет. В конце концов общество сделает свой выбор. Но пока не стоит накалять страсти – не это сейчас главное.

Выбирать между белыми и красными я вообще не хотел бы. И те, и другие были отчасти правы. Главное для нынешней власти и для меня лично – избежать кровопролития. Помните – ни одна великая идея не стоит слезинки ребенка.

Олег Савченко, предприниматель, депутат Государственной думы IV, V и VI созывов:

– Как бы ни называли событие октября 1917 года, к нему в любом случае подходит эпитет «великое» – оно переменило мир. Однако сейчас не время зацикливаться на его обсуждении – предоставим это историкам, экономистам, философам. В России есть более важные задачи, нежели обвинять коммунистов во всех своих неудачах или благодарить их за то, что держится страна.

Посмотрите на Китай – он пережил такие же потрясения. И эта страна находилась на старте в худшем положении, чем наша, – там нет нефти, газа, природных ресурсов. Но за 20-25 лет они вышли в мировые лидеры, потому что, хотя и чтят свою историю, не оборачиваются назад, а строят планы на будущее.

По поводу захоронения Ленина – как православный, считаю, что его тело должно быть предано земле. Но решать это должны его родственники, а не та или иная партия. В любом случае, не нужно придавать этому вопросу политическую окраску.

Окажись в 1917 году я однозначно принял бы сторону белых. Я благодарен СССР и КПСС за свое детство и юность, но захват власти тогда произошел обманом. И это принесло трагедию в жизни десятков миллионов людей, в том числе детей и женщин, пострадавших от амбиций нескольких человек. Цена индустриализации и постреволюционного подъема оказалась слишком высока. А выражение: лес рубят – щепки летят – оправдание своего непрофессионализма.

Алексей Буров, депутат Волгоградской областной думы, директор филиала РЭУ им. Г. Плеханова:

– По глубине происходящих событий 7 ноября 1917 года произошла именно Великая Октябрьская социалистическая революция, открывшая новую эру в развитии человечества. Она с первых дней обеспечила решение задач, которые перед собой ставила – избавление рабочего класса от эксплуатации человека человеком, формирование общественной и государственной собственности на средства производства, привлечение трудящиеся к управлению страной.

Революция была подготовлена всем ходом исторического развития России. Наша страна выстрадала марксизм, потому что рабочий день продолжался по 13-14 часов, имела место нищета, а порой, и голод. Революция не была импортирована, а стала результатом развития сложных и противоречивых процессов, происходивших в стране.

Тело Ленина нельзя убирать из мавзолея, потому что события тех лет пока еще не история, они живы в сердцах многих людей. Миллионы из них хотят увидеть вождя мирового пролетариата.

Я однозначно принял бы сторону красных, потому что они сражались за дело трудового народа против внутренней контрреволюции и интервентов. А белая гвардия поддержала интервентов, которые пытались захватывать территорию нашей страны.

Алексей Волоцков, депутат Волгоградской городской думы:

– У меня противоречивое отношение к этому событию – это был перехват власти революционным путем и принес много несчастий людям – гражданскую войну, голодные 20-е годы. Как, впрочем, и любые политические потрясения, после которых любой стране приходится долго восстанавливаться.

Революция однозначно была привнесена в нашу страну извне. Определенные силы видели в России мощную державу и вознамерились революционным путем сломать ее изнутри. К сожалению, тогда им это удалось.

Не зря говорят, что власть нужно уметь завоевать и удержать. В то время российским властям это не удалось, они не сумели понять, что кто-то раскачивает лодку. С другой стороны, если людей все-таки сумели вывести на баррикады, значит, они были чем-то недовольны.

К тому, что не захоронен Ленин, с человеческой точки зрения я отношусь отрицательно. С другой стороны, я сам несколько раз бывал в мавзолее, и каждый раз это было волнительно и интересно. Поэтому с точки зрения истории и развития туризма это, возможно, оправдано, как свидетельство великого события, которое имело место.

Сказать сегодня, на чьей стороне я бы оказался, кого бы поддержал – белых или красных – довольно сложно. Наверное, тех, кто стремился сохранить жизни людей.

Галина Болдырева, председатель реготделения партии «Яблоко»:

– Революция 2017 года – значительное событие и трагедия для России и всего мира. Коммунисты заявляют, что Ленин поставил Россию на ноги после разрухи. Но разрушил ее он своими руками. Я согласна с предложением – если коммунисты хотят сохранить мавзолей, в котором он покоится, пусть содержат эту самую дорогую «квартиру» в Москве за свой счет, а не за счет бюджета страны.

Корни у меня крестьянские, но мой дед сошел с ума, когда в период коллективизации у семьи с семью детьми увели со двора скотину. Как я могу относиться к такой власти?

Это последствия той революции, что сегодняшняя элита считает себя таковой не по происхождению, не потому, что у них есть честь, а только потому, что есть деньги.

Сергей Назаров – председатель ВРО ВОО ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов:

– Каждое поколение оценивает то или иное историческое событие по-своему. Для тех, кто участвовал в событиях 2017 года и строил социализм, 7 ноября навсегда останется днем, когда отмечается очередная годовщина Великой Октябрьской социалистическое революции. Сегодня пришли новые люди, у них другие взгляды на историю, другое мнение по поводу происходившего в те годы. Придет следующее поколение – оно даст свою оценку этому событию.

Не исключено, что в те годы имело место вмешательство извне во внутреннюю политическую жизнь России. Возможно, этим воспользовалась какая-то группа людей в стране. Можно выдвигать множество версий, но взять на себя ответственность и дать точный ответ я лично не возьмусь.

На мой взгляд, тело Ленина должно быть предано земле – оставлять его в мавзолее не по-человечески, не по-христиански. Но в те годы, когда он скончался, видимо, посчитали, что тело такой исторически значимой личности следует сохранить в мавзолее. Пройдет время – общество примет окончательное решение. Не нужно торопить события.

Сказать, на чьей стороне – красных или белых – я бы выступал в те годы, сложно. Не исключаю, что, как офицер, я бы все-таки оказался на стороне последних.

Протоиерей Олег Кириченко, член Общественной палаты Волгоградской области:

– Это была величайшая трагедия общества, зараженного идеями, которые привели к революции. Имело место и внешнее влияние – без него, на мой взгляд, не совершалась ни одна революция. Однако это влияние имело успех, потому что легло на благодатную почву, а власти проявили мягкотелость.

О масштабности этого явления говорит тот факт, что не только Россия, – весь мир претерпел изменения. Но говорить о 7 ноября как о празднике – кощунственно. Что праздновать? Убийства представителей разных сословий, искоренение под корень дворянства, священства, казачества? Революция потребовала огромных жертв, принесла за собой вакханалию беззакония. Об этом необходимо помнить.

Несомненно, следовало захоронить Ленина. Но время упущено. Шанс был у президента Бориса Ельцина, он на это не решился. А на фоне событий на Украине, где бандеровцы сметают памятники Ленину, это будет политически неграмотно.

Сегодня я стал бы на сторону белых. Но трудно сказать, как поступил бы тогда, – облачаясь в одежды священника, мы не перестаем быть подвластными пропаганде. И в те годы многие священнослужители совершенно искренне приветствовали временное правительство как богоданное.

Фото с сайта КПРФ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.