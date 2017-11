Нет такой задачи, с которой бы не справились в СПК «Черебаевский»

– Каждый наш работник – герой, – убежденно говорит председатель СПК «Черебаевский» Николай Чернышкин.

И не без оснований. Всего в хозяйстве работают 22 человека, шесть из них – механизаторы, а точнее – мастера на все руки. Каждый трудится по нескольким направлениям. Сам Николай Юрьевич в дополнение к должности руководителя кооператива занимает еще три – бригадира, агронома и водителя. Его помощник, Андрей Анатольевич Карманов – заведующий мастерской, кладовщик, сварщик. Светлана Садырбаева совмещает работу в бухгалтерии с ведением складской документации, и тоже ведает заправкой.

По образованию Николай Чернышкин – учитель младших классов. Признается – о том, что станет руководителем сельхозпредприятия, никогда не помышлял. Сменить занятие пришлось в непростые 90-е годы. Вернулся из города Энгельс на родину, в село Черебаево, устроился в местный колхоз. Освоил несколько профессий: работал на заготовке соломы и кормов – в «зеленой» бригаде, стал механизатором, а затем и бригадиром.

Талант руководителя в Чернышкине рассмотрел предыдущий председатель СПК Николай Иванович Голдобин. И стал готовить его себе в преемники.

– Хотелось бы, конечно, подольше поработать под его руководством, поучиться, – говорит Николай Юрьевич. – Но весной этого года Николай Иванович принял решение оставить свой пост. Пришлось взять дело в свои руки.

Кстати, так уж совпало, что всех его предшественников звали Николаями – первым председателем колхоза был Николай Константинович Капинос, вторым – Николай Николаевич Алекперов, третьим – Николай Федорович Макаров.

Председатель признается – первые два месяца было настолько сложно, что хотелось все бросить и уйти. Выдержал. И вы 2017 году СПК занял первое место в районе среди хозяйств, обрабатывающих до полутора тысяч гектаров земли.

Победа далась непросто.

– Техника у нас старая, – делится Николай Юрьевич. – Самые новые трактора – 2003 года выпуска.

Комбайны «Нива» не моложе. И некоторые коллеги из «продвинутых» хозяйств не верили, что такой техникой можно убрать больше семисот гектаров озимой.

– Нет такой задачи, с которой бы мы не справились, – возражал им Чернышкин.

Когда убрали небывалый для этих мест урожай – 30 центнеров с гектара, маловеры удивлялись: как сумели?

Председатель объясняет: главное – не техника, а люди. Перечисляет поименно – трудовой подвиг совершили Сергей Григорьевич Евтеев и Александр Владимирович Серов (наши передовики), Геннадий Михайлович Усов и Александр Николаевич Сергеев (занял второе место в районе среди комбайнеров на «Ниве-эффект»), Виктор Леонтович Гетц и Владимир Николаевич Капинос (сын первого председателя колхоза). Все они не раз были награждены районными и областными грамотами.

– Убирали месяц, без выходных, – рассказывает Николай Чернышкин. – Под конец уже очень устали. Бывало, везу людей с работы – все молчат, сил нет разговаривать. А тут еще из четырех комбайнов один остался без комбайнера – человек уволился, а найти другого так и не смогли – нельзя же доверить технику незнакомцу.

По словам Николая Чернышкина, кадры – самая большая проблема для хозяйства. Молодежь на старую технику садиться не хочет.

