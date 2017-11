Молочные реки: кому сдают селяне молоко, не опасаясь подвоха

Сбыт молока — одна из самых болезненных проблем селян уже в течение многих лет. Большинство из них готовы держать коров, но затратность содержания при нулевой окупаемости останавливает людей. Как результат, общественные стада в деревнях сокращаются день ото дня.

С другой стороны сыромолочные производства претерпевают серьезную нехватку качественного сырья. Соединить эти два полюса — задача, которую на себя берут предприниматели, занимающиеся заготовками молока. С 2009 года в Чернышковском районе работает предприятие по приему молока Андрея Ивановича Кюрчева. Принимается продукт как у населения, так и у КФХ, занимающихся молочным животноводством.

Просчитал все варианты

Данное направление деятельности Андрей Иванович выбрал не спроста. Не один год он работал менеджером на АО “Молсыркомбинат-Волжский”, где занимался как раз реализацией молока, а посему со всеми нюансами этого процесса хорошо знаком.

— Я просчитал все варианты, пообщался с руководством комбината, и мы пришли к общему мнению, что сырье крайне необходимо производству, — коротко пояснил Андрей Кюрчев. — После этого составил бизнес-план и начал работать.

Администрация Чернышковского района помогла с арендой помещения, а на банковскую ссуду предприниматель приобрел самое необходимое, без чего начать было невозможно — два танка для охлаждения молока и две автомашины. Управлялись силами трех человек.

Срыва быть не должно

Сегодня под началом Андрея Кюрчева функционирует еще два таких пункта, в которых трудится 34 человека: Камышинский и Котельниковский. Молоко собирается однако не только с этих районов, а еще и с Октябрьского, Суровикинского районов, а также с части территории Саратовской области. В каждом из приемных пунктов имеются свои лаборатории по определению качества принимаемого молока. Надо отметить, качеству уделяется особое внимание как на предприятии Кюрчева, так и на комбинате, куда в итоге попадает молоко. Поэтому состав молока проверяется на специальном оборудовании: кислотность, жирность, плотность, а особенно на содержание антибиотиков. Молоко, не соответствующее нормам, не принимается.

Со временем значительно увеличилось количество охлаждающего оборудования и транспорта. В настоящее время в Чернышковском районе – 5 танков для охлаждения вместимостью по 5 тонн, в Камышинском и в Котельниковском — по 4. Автомобильный парк пополнился до 18 машин.

— Работаем уже с запасом, — уточняет он. — Срыва в работе быть не должно. Поскольку молоко — скоропортящийся продукт, ждать, когда машину отремонтируют, нельзя.

Сбор молока производятся ежедневно. В зависимости от того, находятся коровы в запуске или нет, колеблется и количество собранного сырья. В сезон, так называемого, большого молока, в день удается собрать до 52 тонн молока. Сейчас, когда молочная продуктивность животных упала – около 40 тонн.

Даешь реальную цену

Цена на сырое молоко – наболевший вопрос у крестьян. На ее формирование влияет много факторов, но люди должны быть уверены, что, сдавая молоко, они получат свою стабильную цену в обговоренный срок. Надежным партнером в этом смысле для жителей сразу трех районов Волгоградской области и является предприятие Андрея Кюрчева. Он много лет работает по давно отлаженной системе. За литр молока дает стабильно выше 20 рублей, и считает, что это хорошая цена.

— Это не дутая цена, а реальная, — подчеркивает он. — Расчет со сдатчиками молока производится раз в 10 дней, то есть три раза в месяц в течение пяти дней. Но как правило уже на второй день мы все долги отдаем. Ни разу за 8 лет не было ни одной задержки. А перед такими праздниками как Новый год и 1 сентября стараюсь выплатить все деньги не позже 30-х чисел.

Совсем другой подход к делу у фирм-однодневок, периодически появляющихся на молочном рынке.

Вред от этих заготовителей несет не только предприятие Андрея Кюрчева, но, главным образом, сдатчики молока – простые селяне.

— Вновь образованные пункты по приему молока пытаются как можно больше привлечь к себе сдатчиков молока,заманивая их обещаниями о высоких ценах, — говорит он. — Мало того, что они неожиданно быстро исчезают с рынка, так еще и зачастую с людьми за молоко не рассчитываются. Я призываю население не идти на такие уловки. Странно, что и администрации районов поддерживают таких заготовителей. Хотелось бы, чтобы районные власти помогали поддержкой, а не раскачивали стабильную ситуацию, внося разлад в отлаженную работу и приводя население в замешательство. Тем более, что наше предприятие не отстраняется от решения социальных вопросов и оказывает материальную поддержку всем районам, в которых работает.

Оксана Яблочкина

