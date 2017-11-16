К юбилею руководителя колхоза «Харьковский» хозяйство получило рекордный урожай
Село беленых хаток и голубых ставен – так издавна называли Харьковку. Сегодня хозяева по новой моде отделывают дома сайдингом, но стремление не ударить в грязь лицом перед соседями – по селу, району, области – осталось.
Такой характер жителей села – в большинстве своем украинского – и стал залогом успеха колхоза «Харьковский». Успеха, к которому шли много лет.
Кооператив пережил немало трудностей. Когда в 2001 году председателем избрали Анатолия Кравченко, над хозяйством висел долг в 17 млн. руб., притом, что все его фонды оценивались в 25 млн.
– Народ тогда сплотился, – вспоминает Анатолий Петрович, – и мы поднялись. Нынешний же год собрали рекордный урожай – почти 10 тыс. тонн.
Старожилы вспоминают – такой был в 1978-м. Но тогда колхозные поля занимали 18 тыс. га. Сегодня у колхоза – 6200 га, 40% – под парами, столько же засеивают озимыми культурами, 20% – яровыми.
– Урожайности почти 27 ц/га удалось добиться благодаря тому, что улучшилась обработка паров, – рассказывает председатель колхоза. – Кроме того, получается капитально ремонтировать старую и приобретать новую технику. Ну, и матушка-природа поспособствовала – видимо, там, наверху, оценили наши усилия и решили – нужно помочь.
Предыдущие шесть-семь лет были засушливыми, но в колхозе не опускали руки.
– Люди у нас очень трудолюбивые, да и интерес уже спортивный: что получим, с чем дойдем до финиша, – говорит главный бухгалтер колхоза Анна Скляр.
– Моя первая помощница, – представляет Кравченко Анну Юрьевну. – Еще трое – главный инженер Евгений Юрьевич Меренцов, главный агроном Юрий Иванович Кусайло и его родной брат Иван Иванович Кусайло – главный ветврач, зоотехник и зав животноводческой фермы в одном лице.
Животноводство в хозяйстве сокращает объемы.
– Осталось 120 голов КРС мясного направления и чуть более 200 овец, – уточняет Анатолий Петрович. – Прежде было и дойное стадо, но работать некому. Молодежь, к сожалению, не хочет этим заниматься – слишком нелегкий это труд. Поэтому занимаемся сегодня в основном растениеводством – традиционно выращиваем озимую пшеницу, озимую рожь, ячмень и просо. Скот в основном держим для того, чтобы кормить наших работников в поле во время уборки.
– Наши водители и комбайнеры – лучшие в районе, – с гордостью подчеркивает Кравченко. – В нынешнем году по итогам уборки снова заняли первые места. Раньше каждую осень их поздравляли на областном уровне. Но в последние годы в Волгоград почему-то приглашают только руководителей. Нас, конечно, тоже не надо забывать, но в первую очередь все-таки обращать внимание на труд водителей и механизаторов – от того, как они сработают, многое зависит, да и труд у них тяжелый.
Председатель надеется – труд станет полегче, когда в хозяйстве появится новый «Акрос» – комбайн уже на подходе.
– В нынешнем году мы выиграли, начав продавать зерно еще в начале уборки, – делится он. – Позже цена на зерно упала на 1-2 руб. Тем не менее результат нас не удовлетворяет – озимой собрали на 40% больше, чем в прошлом году, а финансовый результат выше всего на 15%.
Но, несмотря на сложности, работники поддерживают своего руководителя.
– На днях Анатолию Петровичу исполнилось 55 лет, – открыла секрет главный бухгалтер Анна Скляр. – И эти две пятерки – оценки ему как руководителю и человеку.
На фото слева направо: механизатор Василий Петрович Марченко, водитель Николай Анатольевич Овод, механизатор Юрий Петрович Гончаров, председатель Анатолий Петрович Кравченко, водитель Виктор Иванович Баранник, механизатор Юрий Иванович Бражник
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