Глава Клетского района снова оказался замешан в скандале

19 ноября в станице Клетской в ознаменование 75-й годовщины ее освобождения от немецких оккупантов стартует казачий конный переход до Калача – по маршруту 3-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса. Возглавит конную колонну глава районной администрации Сергей Шуваев.

Но, как оказалось, далеко не всем казакам в станице это любо. Более того, нашлись те, кто считает это оскорблением памяти о событии, положившем начало перелому в Сталинградской битве. В чем же причина такого отношения местного казачества к районному главе?

Об одной из них ИНТЕР рассказывал в начале 2017-го. Расследование проводила журналист еженедельника Раиса Мотузова.

Инцидент случился в станице Клетской в первый день нового года. По одной из версий, произошла драка, по другой – избиение 23-летнего старшего сержанта полиции Сергея Давыдова. Замешан в ней был сын главы Максим и супруга Шуваева Светлана. Кстати сказать, заместитель начальника финансового отдела той самой администрации, в которой ее супруг занимает руководящее кресло.

По словам Сергея, несовершеннолетний Максим управлял отцовским джипом. Посигналил Сергею, тот в ответ сделал замечание – негоже водить автомобиль без прав. В ответ подросток на него набросился. На помощь ему подоспели из машины два дюжих молодца.

Через несколько дней сержанту предложили уволиться из полиции за избиение жены главы. Тот заверил руководство, что такого не было. Однако стрелки все равно перевели на Сергея.

Вопрос, на который не захотел ответить глава: почему, если его сыну и супруге пришлось столкнуться с дебоширом, они не вызвали наряд полиции и не повязали разбушевавшегося хулигана на месте?

Многие из земляков Сергея не верят, что это он спровоцировал драку. И удивляются – почему несовершеннолетний отпрыск руководителя района, управлявший в тот день отцовским джипом не понес никакого наказания, равно как и сам Шуваев, доверивший руль мальчишке.

Ответ прост – доказательств тому не было, а видеорегистратор в машине главы как назло именно в то время забарахлил.

В новом скандале, который разразился на этой неделе, засветился уже сам Шуваев. Эту историю «раскопало» издание «Областные вести».

Выяснилось, что глава района облагодетельствовал некоего г-на Веселовского. В январе 2016-го тот получил в аренду сразу три земельных участка на территории района аж до января 2065 года. Причем заявление на право заключения договоров аренды на имя Шуваева писал не арендатор, а сам Шуваев. Заявки же (восемь штук) на участие в аукционе заполняла его супруга Светлана Геннадьевна. А Веселовский, которого цитирует издание, даже не помнит, как проходил конкурс.

Приводятся и слова Сергея Алексеевича. Тот уверяет, что заботился исключительно о народном благе. Поскольку иных претендентов на землю не было, чтобы не отдать землю в аренду по минимальной цене и решили найти участника для аукциона.

Но почему-то верится в это с трудом. Тем более что г-н Веселовский с г-ном Шуваевым чуть ли не в родственных отношениях – первый, по данным «Областных вестей», прописан в доме у тещи последнего.

Казалось бы, после таких скандалов глава района должен был посыпать голову пеплом и сложить с себя полномочия, как это сделал бы любой, уважающий себя и свою репутацию, руководитель, а уж тем более казак. Ан нет – готовится встать во главе праздничной колонны. И не смущает его, что вслед будут нестись не возгласы «Любо», а народная хула.

