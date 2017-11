Георгий Дурнев: «У Клетского ХПП есть перспективы развития»

Георгий Дурнев – один из самых молодых руководителей сельскохозяйственной отрасли региона. ОАО «Клетское ХПП» он возглавил в 29 лет, руководит им второй год.

После окончания факультета механизации Волгоградской сельхозакадемии его пригласили в администрацию Клетского муниципального района. В отделе архитектуры, строительства, ЖКХ и охраны окружающей среды он работал специалистом по жилищно-коммунальному хозяйству. Когда предложили стать генеральным директором хлебоприемного предприятия, долго взвешивал все «за» и «против». Но желание попробовать себя на новом поприще, на производстве, победило.

Приняли нового гендиректора, как говорится, с душой. Под его руководством оказался коллектив в 39 человек. Все – опытные сотрудники, хорошо знающие свое дело.

– Молодежь к нам, к сожалению, идет неохотно, – сетует Георгий Николаевич. – Работа нелегкая – и летом, и зимой на открытом воздухе.

Ответственность на коллективе и его руководителе огромная – на складах ХПП хранится неприкосновенный запас. Около 15 тыс. тонн ежегодно принимают от местных фермеров.

– Наши услуги востребованы, – говорит Дурнев. – Особенно много фермеров обращалось к нам в нынешнем году – урожай высокий, своих складских помещений не хватает. Но и наши площади не позволяют – всего наши склады вмещают 40 тыс. тонн зерна, но, учитывая, что с зерном необходимо работать, принять можем только 30 тыс. тонн.

Задача предприятия – вернуть зерно собственнику такого же качества, или в лучшем состоянии, чем оно поступило на ХПП. Сначала им занимается лаборатория – проверяют на сорность, влажность, делается анализ качества зерна. Из приемного бункера при помощи нории – механизма, поднимающего зерно – его направляют на склад.

Если анализ зерна не соответствует ГОСТу, его сначала направляют на подработку, пропускают через сепаратор. Уже доведенное до нужной кондиции зерно хранится на складах под бдительным оком работников ХПП – они следят за температурным режимом, перемешивают зерно, чтобы не допустить его перегрева.

– Перспектива развития у нашего предприятия есть, – считает Георгий Николаевич. – Идет модернизация – меняем нории. Планируем начать использовать склады, которые использовались для отгрузки зерна, когда его доставляли по Дону. А если бы он снова стал судоходным… Наше предприятие принимало бы и отгружало на корабли гораздо больше зерна, как это происходило в былые времена. Сегодня много говорят о том, что рекам собираются подарить вторую жизнь. И хотя это требует больших вложений, мы очень на это рассчитываем – по крайней мере, в перспективе.

