02.11.2017   Криминал   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

Александр Кравченко и Михаил Музраев раскрыли новые подробности убийства волжанок

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

1 ноября начальник регионального Главка МВД Александр Кравченко и руководитель регионального Управления Следственного комитета Михаил Музраев озвучили новые подробности преступления, которое совершил Александр Масленников.

Оказалось, что скрыть следы преступления ему помогала сестра. Поначалу женщина отрицала, что знает о произошедшем, но проверка на полиграфе показала, что та не только была в курсе и поддерживала связь с разыскиваемым, но и принимала участие в том, чтобы правда не всплыла на поверхность.

В злосчастной съемной квартире она вместе с Масленниковым отмывала следы крови. Правда, это не помогло, в смывах сохранились частички, которые подтвердили, что биологический материал принадлежит убитым. Брат и сестра вместе приобретали большие пакеты, лопату, скотч, швабру, моющие средства. Помогала женщина и вывезти уже расчлененных девушек на купленных «Жигулях» — она была за рулем, так как сам волжанин не имеет водительских прав. Единственное, в чем родственница изувера не принимала участие, так это в расчленении убитых.

Напомним, на прошлой неделе в подмосковных Химках полиция задержала Александра Масленникова — главного подозреваемого в деле о пропаже Ольги Шапошниковой и Дарьи Лабутиной. В Подмосковье мужчина скрывался у своей знакомой. Сейчас Масленников уже дал признательные показания в убийстве девушек, а на следственном эксперименте показал, где спрятал тела волжанок. Их останки были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Пока ведётся следствие, Волжским городским судом принято решение о заключении преступника под стражу сроком на 1 месяц 19 суток.

Расследование дела об убийстве двух волжанок набирает обороты. Следственные органы не могут полностью раскрыть известные им факты, однако некоторые мифы они всё-таки развенчивают. К примеру, то, что одна из убитых была знакома с Александром Масленниковым до злополучной ночи. Ходили даже слухи, что десять лет назад она давала показания против него. Но версия, рождённая в головах испуганных волжан, не подтвердилась. До ночи с 12 на 13 октября девушки никогда не встречались с подозреваемым. Ольга Шапошникова и Дарья Лабутина познакомились с мужчиной в караоке-баре «Voice», куда пришли отдыхать. К слову, никакого конфликта между молодыми женщинами и Масленниковым тоже не было, как изначально рапортовали СМИ.

Сам подозреваемый рассказал, что из бара все трое отправились продолжать веселье к нему домой. Конфликт произошёл именно там, на съёмной квартире по адресу бульвар Профсоюзов, 19. Они распивали алкоголь, а когда завязалась ссора, Масленников держал в руке нож – только что он резал им пиццу. Взбесившись, он полоснул ножом по шее Дарью Лабутину, а поняв, что девушка мертва, решил избавиться от единственного свидетеля – Ольги Шапошниковой. Было раннее утро, и, очевидно, чтобы не вызвать подозрений у соседей, мужчина разделал тела женщин на несколько частей и в мешках вынес их в купленную накануне машину.

На следственном эксперименте Масленников показал место, где закопал тела девушек. Подозреваемый даже не уезжал за территорию города, он только отъехал в лесопарк за 21 микрорайоном, к слову, жилые дома находятся в непосредственной близости. Закопав трупы, мужчина отогнал авто в один из здешних дворов и бросил его там, после чего на попутке отправился в Московскую область.

Спустя пять дней Масленникова объявили в розыск. Ориентировки на подозреваемого расклеили по всему Волжскому, а мэр города Игорь Воронин назначил денежное вознаграждение в размере 700 тыс. руб. за информацию о месте нахождения преступника. Полиция и волонтёры круглосуточно искали девушек и самого убийцу, но это не давало никаких результатов. Отрабатывая знакомых подозреваемого, следствие вышло на подругу вероятного убийцы.

— 26 октября злоумышленника задержали около дома его приятельницы в городе Химки, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. – А несколько дней назад он был этапирован обратно в Волжский.
Во время допроса Александр Масленников держался спокойно, он не впервые оказывается на месте подозреваемого – 11 лет назад его осудили за изнасилование и разбой. Из колонии подозреваемый вышел около пяти месяцев назад, в мае 2017 года. Преступник не стал отрицать свою вину и рассказал следствию свою версию.

Следователь по особо важным делам СО по Волжскому СУ СКР по региону Роман Бахтеев обратился к суду с ходатайством заключить убийцу под стражу до завершения следствия. Если Александра Масленникова признают виновным в зверском убийстве, ему грозит от 20 лет до пожизненного заключения.

Елизавета Додукова

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Нет похожих записей.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.