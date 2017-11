Александр Кравченко и Михаил Музраев раскрыли новые подробности убийства волжанок

1 ноября начальник регионального Главка МВД Александр Кравченко и руководитель регионального Управления Следственного комитета Михаил Музраев озвучили новые подробности преступления, которое совершил Александр Масленников.

Оказалось, что скрыть следы преступления ему помогала сестра. Поначалу женщина отрицала, что знает о произошедшем, но проверка на полиграфе показала, что та не только была в курсе и поддерживала связь с разыскиваемым, но и принимала участие в том, чтобы правда не всплыла на поверхность.

В злосчастной съемной квартире она вместе с Масленниковым отмывала следы крови. Правда, это не помогло, в смывах сохранились частички, которые подтвердили, что биологический материал принадлежит убитым. Брат и сестра вместе приобретали большие пакеты, лопату, скотч, швабру, моющие средства. Помогала женщина и вывезти уже расчлененных девушек на купленных «Жигулях» — она была за рулем, так как сам волжанин не имеет водительских прав. Единственное, в чем родственница изувера не принимала участие, так это в расчленении убитых.

Напомним, на прошлой неделе в подмосковных Химках полиция задержала Александра Масленникова — главного подозреваемого в деле о пропаже Ольги Шапошниковой и Дарьи Лабутиной. В Подмосковье мужчина скрывался у своей знакомой. Сейчас Масленников уже дал признательные показания в убийстве девушек, а на следственном эксперименте показал, где спрятал тела волжанок. Их останки были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Пока ведётся следствие, Волжским городским судом принято решение о заключении преступника под стражу сроком на 1 месяц 19 суток.

Расследование дела об убийстве двух волжанок набирает обороты. Следственные органы не могут полностью раскрыть известные им факты, однако некоторые мифы они всё-таки развенчивают. К примеру, то, что одна из убитых была знакома с Александром Масленниковым до злополучной ночи. Ходили даже слухи, что десять лет назад она давала показания против него. Но версия, рождённая в головах испуганных волжан, не подтвердилась. До ночи с 12 на 13 октября девушки никогда не встречались с подозреваемым. Ольга Шапошникова и Дарья Лабутина познакомились с мужчиной в караоке-баре «Voice», куда пришли отдыхать. К слову, никакого конфликта между молодыми женщинами и Масленниковым тоже не было, как изначально рапортовали СМИ.

Сам подозреваемый рассказал, что из бара все трое отправились продолжать веселье к нему домой. Конфликт произошёл именно там, на съёмной квартире по адресу бульвар Профсоюзов, 19. Они распивали алкоголь, а когда завязалась ссора, Масленников держал в руке нож – только что он резал им пиццу. Взбесившись, он полоснул ножом по шее Дарью Лабутину, а поняв, что девушка мертва, решил избавиться от единственного свидетеля – Ольги Шапошниковой. Было раннее утро, и, очевидно, чтобы не вызвать подозрений у соседей, мужчина разделал тела женщин на несколько частей и в мешках вынес их в купленную накануне машину.

На следственном эксперименте Масленников показал место, где закопал тела девушек. Подозреваемый даже не уезжал за территорию города, он только отъехал в лесопарк за 21 микрорайоном, к слову, жилые дома находятся в непосредственной близости. Закопав трупы, мужчина отогнал авто в один из здешних дворов и бросил его там, после чего на попутке отправился в Московскую область.

Спустя пять дней Масленникова объявили в розыск. Ориентировки на подозреваемого расклеили по всему Волжскому, а мэр города Игорь Воронин назначил денежное вознаграждение в размере 700 тыс. руб. за информацию о месте нахождения преступника. Полиция и волонтёры круглосуточно искали девушек и самого убийцу, но это не давало никаких результатов. Отрабатывая знакомых подозреваемого, следствие вышло на подругу вероятного убийцы.

— 26 октября злоумышленника задержали около дома его приятельницы в городе Химки, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. – А несколько дней назад он был этапирован обратно в Волжский.

Во время допроса Александр Масленников держался спокойно, он не впервые оказывается на месте подозреваемого – 11 лет назад его осудили за изнасилование и разбой. Из колонии подозреваемый вышел около пяти месяцев назад, в мае 2017 года. Преступник не стал отрицать свою вину и рассказал следствию свою версию.

Следователь по особо важным делам СО по Волжскому СУ СКР по региону Роман Бахтеев обратился к суду с ходатайством заключить убийцу под стражу до завершения следствия. Если Александра Масленникова признают виновным в зверском убийстве, ему грозит от 20 лет до пожизненного заключения.

