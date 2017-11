Калач-на-Дону отметит 75 лет с начала контрнаступления под Сталинградом

В ближайшие выходные в регионе будут отмечать 75 лет с начала контрнаступления под Сталинградом. Центром торжеств станет Калачевский район. Приглашен на них и глава государства Владимир Путин.

В субботу, 18 ноября из райцентра в Пятиморск отправится ежегодный пробег «Память». Принять участие в пробеге могут и волгоградцы – желающие попасть в его ряды жители областного центра соберутся в этот день в 8.00 на пл. Павших Борцов, откуда их доставят на автобусах в Калач-на-Дону. Зарегистрироваться для участия в параде можно по номеру: 8-906-400-89-47.

В воскресенье, 19 ноября, в Пятиморске развернется масштабное празднование. Сначала местные жители возложат венки и цветы к монументу «Соединение фронтов». Затем здесь пройдет авиашоу с участием бомбардировщиков Су-24М. Самолеты пролетят по маршруту времен Великой Отечественной войны. Пролетая над набережной поселка, экипажи продемонстрируют фигуры высшего пилотажа. Для жителей Пятиморска это будет незабываемое шоу.

В тот же день торжества пройдут в Калаче-на-Дону. В центре города состоится церемония открытия стелы «Город воинской славы». Затем состоится парад – строем пройдут солдаты роты Почетного караула, военнослужащие частей Калачевского гарнизона, кадеты и отряды регионального отделения «Юнармии».

На стадионе «Водник» будут выставлены образцы вооружения российской армии. Здесь также пройдут выступления разведывательных подразделений. А вечером на бульваре 300-летия Калача-на-Дону состоится гала-концерт. Участие в нем примут Денис Майданов, Сергей Трофимов, группа «Кватро», а также местная знаменитость Лиза Качурак – прославившаяся на всю страну победительница телепроекта «Голос. Дети». Завершится празднование фейерверком.

Большие торжества пройдут в эти дни и в Волгограде.

В областном центре празднование начнется 18 ноября в Центральном концертном зале выступлением Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России.

19 ноября, в день начала контрнаступления, в Центральном парке культуры и отдыха состоится открытие мемориала на том месте, где в годы войны располагался штаб генерала Родимцева. На Центральной набережной на площадке перед памятником морякам Волжской флотилии состоится акция «Знамя Победы», праздничный концерт с инсталляцией и фейерверк.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.