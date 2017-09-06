06.09.2017   Политика, Разное, Социум   Галина Гунькина   комментария 4

В Волгоградской областной думе будут решать вопрос о переводе времени

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На сайте облдумы опубликован план деятельности на сентябрь этого года. В числе планируемых к рассмотрению 28 областных законопроектов и 13 постановлений – сразу три проект, в которых поднимается вопрос о переводе времени в Волгоградской области на один час вперед.

Авторы законопроектов – депутат Госдумы Николай Арефьев, а также группа депутатов облдумы – Буров, Михеев, Мурылев, Попов, Свиридов, Таранцов, Чекалин, Шаманаев и Якунин.

Вопрос о переводе времени поддерживают медики и «гаишники»

Законопроекты уже вносились на рассмотрение регионального парламента в разное время. Однако рассмотрены будут только сейчас. На переводе стрелок настаивают жители региона, которые хотят иметь еще один световой час после окончания работы.

По данным медиков, разбалансировка суточных биоритмов приводит к риску увеличения заболеваемости – до 16%. В свою очередь полицейские говорят об ухудшение криминогенной ситуации и росте ДТП после отмены «летнего» и «зимнего» времени.

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    • 4 Responses to В Волгоградской областной думе будут решать вопрос о переводе времени

    1. Аноним:
      07.09.2017 в 22:29

      Конечно вернуть! С работы приходишь уже ночь

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    2. Галина:
      07.09.2017 в 21:38

      Конечно надо час вернуть назад . Взяли верните ишь какие.

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    3. Аноним:
      07.09.2017 в 21:38

      Конечно надо час вернуть назад . Взяли верните ишь какие.

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    4. Аноним:
      07.09.2017 в 15:44

      Конечно НАДО перевести стрелки на час вперёд это будет наше время.Зачем вообще двигали световое время против часовой стрелки????? Тогда и рабочее время начало его надо двинуть было на час назад.Иначе где логика. Двинули а для чего….? Что бы спать было светлее.Астрахань и Саратов поумнее У меня в Саратове сын я часто езжу туда и был в клиниках Миротворцева ж/д кли.и везде относятся положительно.

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