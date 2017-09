В Волгоградской областной думе будут решать вопрос о переводе времени

На сайте облдумы опубликован план деятельности на сентябрь этого года. В числе планируемых к рассмотрению 28 областных законопроектов и 13 постановлений – сразу три проект, в которых поднимается вопрос о переводе времени в Волгоградской области на один час вперед.

Авторы законопроектов – депутат Госдумы Николай Арефьев, а также группа депутатов облдумы – Буров, Михеев, Мурылев, Попов, Свиридов, Таранцов, Чекалин, Шаманаев и Якунин.

Законопроекты уже вносились на рассмотрение регионального парламента в разное время. Однако рассмотрены будут только сейчас. На переводе стрелок настаивают жители региона, которые хотят иметь еще один световой час после окончания работы.

По данным медиков, разбалансировка суточных биоритмов приводит к риску увеличения заболеваемости – до 16%. В свою очередь полицейские говорят об ухудшение криминогенной ситуации и росте ДТП после отмены «летнего» и «зимнего» времени.

