В Волгоградской областной думе будут решать вопрос о переводе времени
На сайте облдумы опубликован план деятельности на сентябрь этого года. В числе планируемых к рассмотрению 28 областных законопроектов и 13 постановлений – сразу три проект, в которых поднимается вопрос о переводе времени в Волгоградской области на один час вперед.
Авторы законопроектов – депутат Госдумы Николай Арефьев, а также группа депутатов облдумы – Буров, Михеев, Мурылев, Попов, Свиридов, Таранцов, Чекалин, Шаманаев и Якунин.
Вопрос о переводе времени поддерживают медики и «гаишники»
Законопроекты уже вносились на рассмотрение регионального парламента в разное время. Однако рассмотрены будут только сейчас. На переводе стрелок настаивают жители региона, которые хотят иметь еще один световой час после окончания работы.
По данным медиков, разбалансировка суточных биоритмов приводит к риску увеличения заболеваемости – до 16%. В свою очередь полицейские говорят об ухудшение криминогенной ситуации и росте ДТП после отмены «летнего» и «зимнего» времени.
Конечно вернуть! С работы приходишь уже ночь
Конечно надо час вернуть назад . Взяли верните ишь какие.
Конечно надо час вернуть назад . Взяли верните ишь какие.
Конечно НАДО перевести стрелки на час вперёд это будет наше время.Зачем вообще двигали световое время против часовой стрелки????? Тогда и рабочее время начало его надо двинуть было на час назад.Иначе где логика. Двинули а для чего….? Что бы спать было светлее.Астрахань и Саратов поумнее У меня в Саратове сын я часто езжу туда и был в клиниках Миротворцева ж/д кли.и везде относятся положительно.