06.09.2017   Правовое поле, Социум   Владимир Кудрявцев   Нет комментариев

Как отдать последнюю память: волгоградцам разъяснили нормы подготовки к погребению

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Как отдать последнюю память? Вопросы на эту тему ИНТЕР получает регулярно. Вот один из них. «Хоронила умершую дома одинокую престарелую родственницу. Скорая медпомощь констатировала смерть и направила меня в похоронную службу. А та отвезла тело в морг, но морг послал меня к участковому за направлением. Участковый по месту жительства умершей перенаправил меня в полицию по адресу морга. Один морг из-за перегруженности отправил меня в другой морг. Отмучилась – похоронила! Разъясните людям: кто же несёт ответственность за доставку тела в морг? Кто выдаёт справку о причине смерти?»

Как отдать последнюю память

Отвечает заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев:

— Вопросов на данную тему поступает много, мнения, требования и действия должностных лиц — разные, поэтому я свою юридическую позицию сверил ещё и с практическими работниками непосредственно аппарата Министерства внутренних дел РФ.

Обязательность патолого-анатомического вскрытия установлена ст.67 ФЗ от 01.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», оно проводится врачом-патологоанатомом в целях получения данных о причине смерти человека и диагнозе заболевания. Вскрытие осуществляется путем посмертного патолого-анатомического исследования внутренних органов и тканей умершего человека, новорожденных, а также мертворожденных и плодов.

Нормы

Нет обязанности, да и нужды  у граждан вызывать участкового, если человек просто умер дома. Вызывается скорая, а у медработника, который констатирует смерть, есть обязанность вызвать службу перевоза. Это прописано в приказе Минздрава России от 06.06.2013г. №354н.

В нём сказано, что «направление тел умерших, а также мертворожденных, на патолого-анатомическое вскрытие, если отсутствуют обстоятельства, препятствующие проведению патолого-анатомического вскрытия, осуществляется после констатации биологической смерти человека медицинским работником медицинской организации или выездной бригады скорой медицинской помощи…». Упомянутым выше законом установлены и обстоятельства, препятствующие проведению вскрытия — по религиозным мотивам при наличии письменного заявления супруга или близкого родственника (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, дедушки, бабушки), а при их отсутствии иных родственников либо законного представителя умершего или при волеизъявлении самого умершего, сделанном им при жизни, патолого-анатомическое вскрытие не производится, за исключением случаев подозрения на насильственную смерть и иных причин необходимости судебно – медицинского исследования.  Вопрос о криминальности или нет смерти решается экспертами, и потом уже органы следствия или дознания (в том числе участковый) могут подключаться.

Заключение

Заключение о причине смерти и диагнозе заболевания выдается супругу, близкому родственнику (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушке, бабушке), а при их отсутствии иным родственникам либо законному представителю умершего, а также по требованию — правоохранительным органам и иным органам.

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