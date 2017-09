Волгоградские эксперты разъяснили нормы размещения объектов бизнеса рядом с жильем. Вопрос важный, так как зачастую кафе, мастерские и прочие сервисы отравляют округе всю жизнь. Бороться с таким жителям непросто, они просто не знают, куда обращаться за защитой своих прав. А иногда и бояться обращаться.

Вот одно из писем в редакцию на эту тему и ответ юриста.

«Живу в частном секторе. Недавно в полутора метрах от моего дома организовали большую мастерскую по ремонту автомобилей. Нас душит запах ацетона, от мастерской постоянный шум и грохот. Мы с мужем потеряли покой. Соседи боятся обращаться куда-то, мол, все давно куплено и наше слово никакой роли играть не будет, только хуже себе сделаем.

А наш дом самый первый к мастерской, поэтому нам достается больше всего и терпеть больше невозможно.

Подскажите, законно ли открыть автомастерскую в полутора метрах от частного домовладения? Куда нам обратиться за помощью и какими законами руководствоваться, чтобы снова восстановить покой?»

Людмила Павловна Швачкина, Волгоград

— Уважаемая Людмила Павловна! В автосервисной деятельности вашего соседа может быть выявлен ряд нарушений: например, необходимо, чтобы земельный участок под автомастерской был оформлен под возможность организации производства, а не только под жильё (это зона ответственности местной администрации и её архитектурно-градостроительного органа).

Кроме того, сосед-собственник мастерских должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (зона ответственности налоговой инспекции). Если в мастерских производится мелкий ремонт автомобилей – это одно, но если производится более широкое сервисное обслуживание (особенно покраска и жестяные работы), то собственнику требуется лицензия (это зона ответственности транспортной инспекции).

Обратите внимание — владелец бизнеса должен иметь договора на поставку в мастерские воды, электроэнергии, отопления и иметь систему водоотведения (это зона ответственности соответствующих служб). У него должны быть договора на аренду (или наём, покупку, строительство, реконструкцию и т. д.) помещения автомастерских; кроме того данное производственное помещение должно соответствовать строительным, экологическим, санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Как видите, собственник автомастерских попадает под надзор ряда государственных и муниципальных органов. Для начала обратитесь в Роспотребнадзор для организации проверки соответствия производства санитарно-гигиеническим требованиям (вы же жалуетесь на запахи и шум – а это контрольная компетенция Роспотребнадзора).

Вот краткая информация по тематике Роспотребнадзора. Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) устанавливают, что в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 №52-ФЗ, вокруг объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона, своего рода барьер. Например, станции ТО легковых автомобилей до пяти постов (без малярно-жестяных работ) — должна иметь санитарно-защитную зону 50 м.

Полезно направить жалобы от всех соседей и в разные надзорные инстанции, упомянутые мною выше.

Пусть соответствующие организации разберутся в соблюдении всех требований к данному виду деятельности на территории жилого массива. Вы сообщаете о запахе ацетона, а это пожароопасный химэлемент, к тому же мастерские слишком близко расположены к вашему дому — то есть уместна будет и жалоба в МЧС, её противопожарное подразделение.

