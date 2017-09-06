06.09.2017   Социум   Оксана Яблочкина   Комментариев: 1

Погорельцам Волгоградской области выплатили компенсации

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Погорельцам Волгоградской области выплатили компенсации – всего около 12,7 миллиона рублей. Данные средства выделены из федерального и областного бюджетов.
Как сообщили региональные власти, из бюджета Волгоградской области пострадавшим в августовских пожарах гражданам, выплачено около двух миллионов рублей. Из резервного фонда правительства России выделили более 10,7 миллиона рублей.

Выплаты получили жители Ольховского, Иловлинского, Среднеахтубинского, Городищенского, Ленинского и Даниловского районов, а также Михайловки и Волгограда. Каждый пострадавший получил по 10 тысяч рублей единовременной материальной помощи, по 50 тысяч рублей выплачено на каждого члена семьи за частичную утрату имущества и по 100 тысяч — за полную. Семьи погибших получили по миллиону рублей.

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    • One Response to Погорельцам Волгоградской области выплатили компенсации

    1. Аноним:
      07.09.2017 в 22:32

      В этот раз выплаты очень скромные.

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