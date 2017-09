Погорельцам Волгоградской области выплатили компенсации – всего около 12,7 миллиона рублей. Данные средства выделены из федерального и областного бюджетов.

Как сообщили региональные власти, из бюджета Волгоградской области пострадавшим в августовских пожарах гражданам, выплачено около двух миллионов рублей. Из резервного фонда правительства России выделили более 10,7 миллиона рублей.

Выплаты получили жители Ольховского, Иловлинского, Среднеахтубинского, Городищенского, Ленинского и Даниловского районов, а также Михайловки и Волгограда. Каждый пострадавший получил по 10 тысяч рублей единовременной материальной помощи, по 50 тысяч рублей выплачено на каждого члена семьи за частичную утрату имущества и по 100 тысяч — за полную. Семьи погибших получили по миллиону рублей.

