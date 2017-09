Опыт одной волгоградки: как я пыталась оформить ОСАГО он-лайн

Как я пыталась оформить ОСАГО он-лайн — отдельная история. Заполнить заявку на страховку оказалось сложнее, чем на президентский грант.

Тема ОСАГО не сходит со страницы нашего издания годами. И ИНТЕР здесь не уникален: об обязательном автостраховании регулярно пишут региональные и федеральные СМИ. Раз в несколько месяцев озвучиваются инициативы, призванные снизить остроту проблемы, и чуть реже — примерно раз в год, часть из этих нововведений обретает силу закона.

Поспособствовали какие-то из них улучшению ситуации? Говорят, что да. Так, руководитель регионального УФАС Роман Лучников на состоявшейся в начале августа пресс-конференции заявлял, что вал жалоб по ОСАГО сошел на нет. Спасла ситуацию поправка в закон, согласно которой все страховые компании должны предоставлять гражданам возможность застраховать автомобиль он-лайн.

Меж тем, многие жалуются, что оформление электронного полиса — дело далеко не простое. Поэтому, когда вышел срок действия страховки на мой автомобиль, я решила провести эксперимент и попробовать оформить полис он-лайн. Имея два высших образования, я полагала, что имею все шансы на успех. Как жестоко я ошибалась.

Стоит отметить, что я изначально не стремилась прибегать к помощи людей, которые уже имели опыт заполнения электронного полиса, либо занимаются этим профессионально. Ведь в идеале, когда обсуждалась возможность заполнения полиса подобным образом, речь шла о том, что сделать это сможет любой рядовой автолюбитель. Поэтому, не имея никакого опыта, мне и было интересно пройти весь путь с нуля.

Предыдущие 2 года я страховалась в компании «СОГАЗ», и свой эксперимент по оформлению электронной страховки решила начать именно с нее.

Для начала надо было просто зарегистрироваться на сайте. Этот эпизод заслуживает отдельного внимания. Итак, чтобы зарегистрироваться на портале, ты вбиваешь свою почту и пароль, а тебе приходит код на телефон и на электронку. Код, полученный на телефон, мне удалось ввести достаточно быстро, а вот с кодом, пришедшим на электронную почту, возникли сложности.

В письме предлагалось просто скопировать его и вставить. Но когда я так делала, поле подчеркивалось красным и появлялась надпись, что код неверный. Тогда я попробовала ввести код, состоящий из строчных и прописных английских букв, вручную, но результат оказался такой же. И после этого я ввела этот код в обратном порядке, с конца. Только так мне удалось зарегистрироваться.

В дальнейшем, когда я общалась с одной знакомой, в течение ряда лет работавшей агентом в том числе в компании СОГАЗ, она рассказала, что ей так и не удалось даже зарегистрироваться на сайте данной организации. В этот момент мое самомнение, сошедшее до уровня «полная дура» за неделю оформления страховки он-лайн, вновь взлетело до небес.

Итак, для меня начался процесс непосредственно оформления страховки. Отмечу, что совсем недавно, вместе с коллегами, мне пришлось поучаствовать в оформление заявки на получение президентских грантов. Если кто не курсе, то в ходе распределения грантов из бюджета страны направляются в общей сложности несколько миллиардов рублей общественным организациям. Ответственность, как понимаете, на грантодателе немалая. Но сайт для подачи заявок сделан так, что нам, обычным пользователям, удалось все сделать правильно с первого раза. Что уж говорить про покупки товаров или услуг он-лайн, на этих сайтах вообще все элементарно.

А вот процесс заполнения заявки на ОСАГО занял у меня неделю. Почему? В отличие, например, от сайта президентских грантов, на сайте страховщика ты не видишь сразу, какие пункты тебе надо заполнить и какие из документов приложить.

Графы открываются поэтапно, и приходится искать нужные бумаги. Например, у меня запросили отсканированные копии прав и паспорта, а у меня в наличии был только паспорт. В следующий раз процесс застопорился из-за того, что компанию не устроило мое свидетельство о регистрации ТС, и они упорно требовали паспорт ТС. И, кстати, зачем изначально давать выбор между ПТС и СТС, если в итоге ПТС все равно запрашивается?

Весь процесс заполнения представляет из себя несколько шагов, не пройдя предыдущий шаг, ты не можешь дойти до следующего. В конце каждого шага приходится вводить коды, так сильно страховщик переживает, что их полис захочет заполучить робот. С учетом того, что код ты можешь ввести неверно, процесс еще тормозится. Если ты оставляешь заявку на консультацию по каким-то вопросам, из системы тебя выкидывает, заявка автоматически закрывается, а вся внесенная туда информация не сохраняется. И вообще, каждый раз, когда ты выходишь из заявки по той или иной причине, информация удаляется, и каждый раз все приходится начинать заново.

Наконец, пройдя все эти испытания, я увидела заветную кнопочку: «купить полис он-лайн». Увы, радость моя была преждевременной: я нажала на нее и на экране появилось: «Уважаемый клиент! По техническим причинам оформление полиса на сайте АО «СОГАЗ» в настоящее время невозможно. Для оформления полиса онлайн в настоящее время Вы можете вы можете обратиться в САО «Надежда» по ссылке или повторить попытку на нашем сайте через несколько часов». В то же самое время на почту пришло письмо, что не прошли проверку мои личные данные и ТС.

Этот завершающий аккорд также вызвал у меня массу вопросов. Во-первых, можно снова вспомнить пресс-конференцию УФАС, которую мы уже упоминали в этом материале. Приводим цитату Романа Лучникова по нашей статье от 3 августа 2017 года: «…В тех единичных обращениях, которые поступают к нам, речь идет не о том, что нельзя заключить договор ОСАГО, как было раньше, а о том, что с сайта компании-страхователя граждан перенаправляют на сайт неких партнеров. В основном люди жалуются на подобные ситуации с компанией «Росгострах». У нас есть ответ из Центробанка. По мнению регулятора, такие действия являются нарушением закона».

И еще момент, почему на сайт выводится информация о техническом сбое, а в письме пишут, что не прошли проверку мои личные данные? Мы часто слышим о двойных стандартах, но здесь, видимо, имеет место некая двойная истина?

Итак, пройдя вышеописанный путь несколько раз и каждый раз получая один и тот же результат, а именно — технический проблемы на сайте — я сдалась, и признала техническое поражение нокаутом. Способствовал этому и тот факт, что человек, работающий в системе страхования как агент, сообщил мне интересный факт.

Дело в том, что в предыдущие годы я делала страховку в отношении неограниченного числа лиц, допущенных к управлению транспортным средством. В этот раз, в силу немаленькой разницы в цене, я решила сделать страховку только на себя. Следовательно, мои права вводились в систему впервые. И, по словам моей собеседницы, существует ограничение: если права вводятся в систему в первый раз, это делать должен обязательно агент, а не сам человек. Якобы, так надежнее. Не берусь утверждать, правда это или нет, так как информация получена из неофициального источника. Но если правда, то получается, что у новичков шансов нет.

Для полноты картины добавлю следующее. Я пыталась сделать страховку и на других сайтах. Но, например, в компании «Ресо-Гарантия» мне даже не удалось зарегистрироваться. А на портале еще одной компании в списке предлагаемых просто не было такой машины, как моя.

Весь вышеописанный процесс вызвал у меня массу вопросов и эмоций. Как журналист, рискну высказать одну идею: неплохо было бы создать некие правила или регламент на услугу оформление ОСАГО. Сейчас в законе прописано, что все страховые компании обязаны предоставлять возможность застраховаться он-лайн. Но, как это обычно в законах и бывает, все сформулировано общими фразами, что дает возможность усложнять процесс до такой степени, что зарегистрироваться сложно или вообще невозможно. Как быть с ситуацией, когда на сайте просто не выбивается машина с моими параметрами? Получается, что застраховаться я не могу, но и предъявить претензии не могу, так как этот момент никак не регламентируется.

Добавлю, что знаю людей, которые заполняли полисы ОСАГО онлайн со знакомыми, другие обращались в специальные фирмы. Последние оформляли им полис он-лайн за определенные суммы.

Справедливости ради стоит отметить: общественники подтверждают, что жалобы на сферу страхования автомобилей в данный момент сошли на нет.

— Могу отметить, что последние 4 месяца эта тема практически не поднималась, — рассказывает правозащитник, председатель ВОПОАО «Общественная независимая инспекция», Алексей Ульянов. — Но, возможно, мы не видим пока полноту картины. Дело в том, что основная масса полисов обязательного страхования на автомобили изначально оформлялась с октября по февраль. И, в дальнейшем, все волны недовольства приходились именно на этот период. Посмотрим, какая картина будет по итогам года, как много жалоб будет поступать на страхование в целом и онлайн страховку в частности.

Волгоградская область вновь оказалась среди регионов, где убыточность ОСАГО зашкаливает из-за действий автоюристов и мошенников, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

Как сообщили в РСА, в 14 регионах России средняя выплата по ОСАГО превышает 100 тысяч рублей при средней по стране — 78,6 тысяч. По мнению председателя РСА Игоря Юргенса, зачастую большое количество высоких выплат — признак того, что в регионе действуют криминальные автоюристы.

