Испытано на себе: как я проходил контроль безопасности в волгоградском аэропорту

Расскажу, как я проходил контроль безопасности в волгоградском аэропорту. Этим летом впервые несколько раз пересекал государственную границу (в аэропорту) с кардиостимулятором, который мне установили недавно. По строгой инструкции лица с кардиостимулятором через магнитную рамку не проходят — опасно для аппарата. Эти граждане предъявляют специальное удостоверение и подвергаются личному досмотру в особом порядке.

Абсолютный идеал — Рига. Тамошний контролер ощупал меня как любимую женщину, проверил каждый шовчик футболки и джинсов. Нащупал и заставил показать амулет размером с фасолину, находившийся в кармане-пистончике джинсов. Честно говоря, я и сам про него забыл.

Достаточно строгий был досмотр в Турции, гораздо проще в Москве. Отличился, блин, Волгоград.

Симпатичная барышня сочувственно на меня посмотрела, слегка погладила по животу и спине и отпустила с миром. Во второй раз в Волгограде же я вообще прошел без досмотра! Да, представьте. Честно, не вру.

Дело было так. Я предъявил девушке-контролеру свою карточку-удостоверение и встал в сторону, так как она была занята пропуском других пассажиров через рамку. Постоял-постоял, и пошел себе тихонько, никому ненужный.

Не слишком ли быстро заросла рана после крушения нашего волгоградского самолета в 2004 году в Тульской области? Может, прозвучит жестко, но не пора ли устроить персоналу аэропорта экскурсию на Дмитровское кладбище, где на самом видном месте лежит полсотни наших земляков, погибших от руки террористок? А кто их досматривал? Эти люди живы, продолжают где-то что-то обеспечивать?

Я-то помню, как и многие летавшие тогда, какие строгие досмотры начались после терактов. И хорошо, и правильно. Поругивались про себя, особенно, когда ботинки снимали. Однако, понимали, что это для НАС! Безопасности нашей для! А что, теперь у нас террористов нет?

Сугубо наш менталитет: сгорел дом престарелых, — проверить все дома престарелых! Беда с детдомом — проверить все детдома. И т.д., и т.п. А сколько случаев взрывов газа в домах? И после каждого проверки, проверки… И что?

Предлагаю каждому, кто заметил непорядок, угрожающий жизни, здоровью, безопасности граждан, поделиться наблюдением на сайте ИНТЕРа и в газете. Только всем миром победим халатность и равнодушие. Ну или потесним изрядно… Операция «Контрольный клиент» началась.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.