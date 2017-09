Волгоградские эксперты дали прогноз по явке на выборы 10 сентября. Напомним: в этот день в Волгоградской области пройдут выборы в целом ряде муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы депутатов Волгоградской облдумы по Среднеахтубинскому и Дзержинскому одномандатным округам. Эксперты и политологи сходятся во мнении, что сюрпризов от данной избирательной кампании ждать не приходится, и считают, что единственный момент, где сохраняется интрига — это явка избирателей.

А как вы считаете: какова будет явка 10 сентября? И стоит ли в России вводить минимальный порог явки, чтобы выборы можно было считать состоявшимися? Такие вопросы ИНТЕР задал экспертам.

— Полагаю, что явка на этих выборах будет невысокой — от силы 30-35%. Этому есть и объективные причины: лето, отдых, дачи. Но и субъективные факторы тоже имеют место, волгоградцы не очень охотно ходят на избирательные участки, особенно, когда речь идет не о стратегических кампаниях — выборах Президента, депутатов Госдумы. Что касается минимального порога явки, то он существует во многих странах, где-то граждан даже штрафуют, если они не ходят на выборы. Подумать об этом стоит, и минимальный порог я бы установила приближенным к половине числа избирателей: 45-51%.

— Я думаю, что ситуация с явкой в Волгограде вряд ли будет отличаться от картины в других регионах. Но здесь надо понимать, что явка избирателей в целом демонстрирует традицию участия обычных граждан в публичных мероприятиях. Вводить минимальный порог бесполезно, необходимо стимулировать участие. А участвуют граждане тогда, когда видят результаты. Поэтому их надо приучать ходить на поселковые, районные выборы, выборы совета многоквартирного дома. Если сформируется традиция, тогда она будет переноситься и на политику. А в целом в низкой явке нет ничего страшного.

— Порог явки я прогнозирую на уровне 15-17%. Вряд ли он будет выше, потому что люди просто не знают про выборы. Эта кампания очень вялотекущая. Что же касается порога явки, то, на мой взгляд, его надо вводить и надо вводить ответственность, если люди не выполняют свой гражданский долг. Только надо совместить это с возвращением графы «Против всех». И вот тогда, когда население придет, проголосует за кандидата «Против всех», возможно власти и задумаются, кого они выставляют для участия в выборах.

