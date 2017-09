Хотите стать журналистом? Тогда у нас есть идея! Реализует ее ИНТЕР вместе с партнерами. Фонд социальной помощи «Планета Детства» — давний партнер ИНТЕРа, с которым редакция реализовала массу инициатив в поддержку семьи. Теперь у нас возникла новая идея — обучить тех, кто мечтает посвятить жизнь журналистике, основам этой увлекательной профессии. По мере комплектования группы в Краснооктябрьском районе Волгограда начнутся занятия, вести которые будут редактор и журналисты ИНТЕРа, а также наши уважаемые коллеги из других СМИ.

Ученики школы журналистики узнают секреты лучших мастеров пера Волгоградского региона и смогут попробовать свои силы в создании информационных материалов. А если вы хотите узнать подробней о проекте, то приходите в субботу с 10 до 12 часов на день открытых дверей в «Планету Детства» по адресу ул. Германа Титова, 15. Здесь главный редактор ИНТЕРа Лидия Ковалева подробно расскажет о проекте всем желающим.

Вы сможете:

Познакомиться с правилами создания журналистского текста, начиная от поиска темы и заканчивая проверкой информации.

Узнать о жанрах журналистики.

Попробовать свои силы в поиске и разработке тем и создании текстов.

Узнать, каких опасных ловушек при создании текстов надо избегать.

Узнать, в чем специфика работы корреспондента, редактора, дизайнера, журналиста интернет-портала, ТВ-журналиста и выбрать, что вам больше по душе.

Поймете, что такое deadline в журналистике и как писать в экстремальных условиях.

Узнать, в чем специфика фотожурналистики и попробовать свои силы в создании фото для публикаций.

Поучаствовать в создании профессиональной газеты и сайта

Сформировать портфолио для поступления в вуз по специальности «Журналистика».

И это только часть программы. Приходите, будет интересно!

Кстати, в «Планете Детства» в этом учебном году будут реализованы и другие развивающие проекты для детей и взрослых: школа флористики, танцев, фотографии, студия йоги, пластилиновой живописи, 3D-моделирования и другие. Об этом также можно подробней узнать в субботу на дне открытых дверей. Справки по телефонам: (8442) 60-05-04 и 8-987-643-90-99.

