04.07.2017   АПК, Вести из глубинки, Разное, Социум   Галина Гунькина   Нет комментариев

В Волгоградской области снова вспыхнул очаг АЧС

очаг АЧС
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На территории Сергиевского сельского поселения Даниловского района Волгоградской области вспыхнул очаг АЧС. Африканская чума свиней выявлена в одном из крестьянско-фермерских хозяйств.

– Диагноз установлен Волгоградской областной ветеринарной лабораторией, – сообщили ИНТЕРу в региональном комитете ветеринарии. – Материал направлен для подтверждения во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии.

Очаг АЧС выявлен на территории Сергиевского поселения

На территории Сергиевского сельского поселения объявлен карантин. Гражданам будет выплачена компенсация за утраченное поголовье.

Напомним, это третий случай АЧС в Волгоградской области в нынешнем году. В первый раз заболевание зафиксировали 4 июня на территории Среднеахтубинского района. Второй – в хуторе Варлмамов Городищенского района.

Специалисты предупреждают: чтобы остановить инфекцию, необходимо строго соблюдать профилактические меры. Владельцам подсобных хозяйств рекомендовано содержать свиней в закрытых помещениях, не допуская их свободного выгула. Использовать только термически обработанные корма.

Обо всех случаях заболевания свиней необходимо срочно сообщать в государственные ветеринарные учреждения.

Добавим, африканская чума свиней не представляет опасности для человека.

Фото с сайта администрации Волгоградской области

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