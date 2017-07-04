В Волгоградской области снова вспыхнул очаг АЧС
На территории Сергиевского сельского поселения Даниловского района Волгоградской области вспыхнул очаг АЧС. Африканская чума свиней выявлена в одном из крестьянско-фермерских хозяйств.
– Диагноз установлен Волгоградской областной ветеринарной лабораторией, – сообщили ИНТЕРу в региональном комитете ветеринарии. – Материал направлен для подтверждения во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии.
Очаг АЧС выявлен на территории Сергиевского поселения
На территории Сергиевского сельского поселения объявлен карантин. Гражданам будет выплачена компенсация за утраченное поголовье.
Напомним, это третий случай АЧС в Волгоградской области в нынешнем году. В первый раз заболевание зафиксировали 4 июня на территории Среднеахтубинского района. Второй – в хуторе Варлмамов Городищенского района.
Специалисты предупреждают: чтобы остановить инфекцию, необходимо строго соблюдать профилактические меры. Владельцам подсобных хозяйств рекомендовано содержать свиней в закрытых помещениях, не допуская их свободного выгула. Использовать только термически обработанные корма.
Обо всех случаях заболевания свиней необходимо срочно сообщать в государственные ветеринарные учреждения.
Добавим, африканская чума свиней не представляет опасности для человека.
Фото с сайта администрации Волгоградской области
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