В Волгограде задержали подозреваемого в грабеже

В Краснооктябрьском районе Волгограда оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого в грабеже. Преступление он совершил несколько дней назад.

Как сообщили ИНТЕРу в управлении МВД России по Волгограду, на днях в полицию обратилась с заявлением о грабеже 41-летняя волгоградка. Заявительница сообщила об инциденте с гостем.

Мужчина сначала попросил потерпевшую занять ему денег. А, получив отказ, ударил женщину, а затем похитил похитил три золотых кольца и браслет. Ущерб хозяйка оценила в сумму более 25 000 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 (Краснооктябрьский район) УМВД РФ по Волгограду задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 29-летний ранее судимый житель областного центра.

Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что похищенное сдал в ломбард, а деньги потратил на различные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ – «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до семи лет.

