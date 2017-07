В Волгограде снова ограбили представительницу слабого пола

В Дзержинском районе Волгограда ограбили представительницу слабого пола. Полицейские уже задержали подозреваемого в грабеже.

В УМВД России по Волгограду ИНТЕРу сообщили – накануне в дежурную часть отдела полиции № 3 (Дзержинский район) с заявлением обратилась 61-летняя волгоградка. Она сообщила, что увидела, как днем неизвестный мужчина свободно проник на территорию ее домовладения. Откуда он похитил 9 металлических листов, предназначенных для стройки, а затем скрылся на отечественной автомашине.

В ходе введенного плана «Перехват» дорожные полицейские задержали подозреваемого в преступлении и изъяли у него все похищенное. Грабителем оказался 40-летний неработающий волгоградец. Он во всем сознался и пояснил, что похищенное планировал сдать на металлолом, а деньги потратить.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. За грабеж мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Судя по тому, что буквально вчера полицейские задержали волгоградца, покусившегося на драгоценности своей знакомой, преступники теперь предпочитают грабить женщин. И хорошо, что на их пути встают сотрудники полиции.

