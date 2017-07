В НЭТе назвали тех, кому не нравятся их постановки и рассказали, за что здесь получают зарплату

Вчера в НЭТе руководитель и актеры театра встретились с представителями волгоградских СМИ. В приглашении на пресс-конференцию было заявлено, что речь пойдет «о ситуации, сложившейся вокруг Нового Экспериментального театра, и тенденциях, направленных на его ликвидацию». Поэтому журналисты были весьма удивлены, когда его художественный руководитель и главный режиссер, поведав об итогах работы и планах на будущее, попытался раскланяться с присутствующими.

Журналисты все-таки попросили Отара Джангишерашвили высказаться по поводу того, что же происходит с театром.

– Мы сами узнаем о том, что происходит в НЭТе из публикаций на сайтах некоторых СМИ, – признался Отар Иванович. – Там пишут, что меня увольняют, хотя я об этом ничего не знаю. И актеры, особенно молодые, конечно, начинают волноваться. Я их успокаиваю: неужели вы думаете, что губернатор будет мстить за то, что я сказал ему неприятные слова, а он сказал мне в ответ?

Ну, пободались мужики. Но не мелок же он, чтобы мстить за критические замечания мне, Почетному гражданину Волгоградской области. Этого не может быть! Тем более что я – не назначенный, а приглашенный руководитель театра. В 1998 году, чтобы проверить серьезность намерений местной власти о создании НЭТа, я затребовал актерам – квартиры, театру – финансовые вложения, а себе – персональную «Чайку». И получил ее, хотя в области было тогда всего два «членовоза», как называли в народе этот автомобиль.

Это сегодня подстрекатели, молодые политики, которые только вступают в силу и пытаются поднять свой рейтинг через СМИ, преподносят Андрею Ивановичу Бочарову провокационные идеи. Он их слушает и слышит, но делает свои выводы. Я не верю, что Герой России, полковник, в мудрости которого я никогда не сомневался, решит задушить театр. Какой дурак будет убивать курицу, несущую «золотые» яйца? Тем более, имиджевые «золотые» яйца – мы прославляем Волгоград на всю Россию, получая солидные награды на различных конкурсах и фестивалях.

Скажу больше – я уверен, что к моему 75-летию, которое я буду отмечать на следующий год, губернатор представит меня к ордену. Вы, говорю я своим актерам, зря не доверяете губернатору.

Два вопроса адресовал руководителю НЭТа журналист ИНТЕРа.

– Отар Иванович, публикации в СМИ, о которых вы упомянули, жарко обсуждаются в Интернет-пространстве. Сторонники НЭТа выступают в поддержку театра. Оппоненты обвиняют режиссеров в пошлости постановок, а актеров в том, что они «жируют» за счет налогоплательщиков, то есть рядовых волгоградцев.

– У нас театр определенной ориентации – мужской театр. Мы любим женщин, прославляем любовь к женщинам. Но есть люди с другими взглядами, которым не нравится наша ориентация. Они не любят наш театр. Однако, учитывая, что у нас 28 дней в месяц – аншлаг, поклонников НЭТа больше.

Мы не можем не учитывать заказ публики. Реальная жизнь тяжела, и чем дальше – тем хуже. И зритель, платя за билеты хочет получить надежду, услышать оптимистические ноты. Мы дарим нашим поклонникам радость, заряд оптимизма, который облегчат им жизнь.

Опять же НЭТ – экспериментальный театр. К тому же – назван в свое время новым. И хотя сегодня мы уже старые и обросли сединой, тем не менее дух экспериментаторов в нас жив, он обязывает реализовывать проекты, которые вдохновят нашу публику. Наши поклонники ждут от нас чудес, и их нельзя разочаровывать.

– Что касается второго вопроса – о том, что актеры, как вы выразились, «жируют» за счет бюджета, это – абсолютное вранье, – продолжил Отар Джангишерашвили. – В НЭТе из бюджета финансируются только ставки в рамках госзаказа. Доплата к ним – исключительно из заработанных театром средств.

Я уверен, что актеры имеют на это полное право. Нередко мы забываем, что людей нужно сопровождать не только в день их похорон, но и пока они живы. Помочь, окружить уважением к их заслугам.

Никто не возмущается, когда поп-звезда получает 50 млн за концерт. Что московские режиссеры зарабатывают по 80-120 млн в год. Так почему кто-то позволяет себе считать деньги в наших карманах? Неужели звезда Алла Забелина должна ходить в рваном белье? Нет, у нее должна быть роскошная шуба, чтобы все женщины города завидовали народной артистке.

Те, кто ненавидит НЭТ, считают, что я – гений театра – должен ездить сегодня не на «Лексусе», а на «Москвиче», хотя в 80-х ездил на «Чайке». Но почему я должен получать меньше депутатов облдумы, если их «постановки» приносят жителям области только слезы и трагедии, а мои – радость и любовь?

И как удержать талантливых актеров в Волгограде, платя им 40 тысяч в месяц. Они уедут в Москву, где будут зарабатывать совсем другие деньги. Поэтому ограничивать надбавки к зарплате актеров, как сейчас это сделано – путь к разрушению театра. Кто вместо местных звезд сюда придет, будет пахать за копейки и радовать зрителей? Голодный человек никого не сможет радовать.

Я не хотел касаться этой темы, потому что объясняться в ответ на обвинения наших оппонентов унизительно. Мы не будем поддаваться на их провокацию. Но если нас будут всерьез бить – будем отвечать, потому что мы – пацаны дворовые. Первое, чему я научился в этой жизни – драться. Да больше ничего и не умею – на самом деле я ведь хулиган уличный, а режиссером только притворяюсь…

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.