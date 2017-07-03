В Михайловке поклонятся Великим Святыням

О нашей независимости Наступает день России, праздник, который еще называют Днем независимости. Подумала о том, что если брать это событие применительно к нашей газете, то на самом деле независимость ИНТЕРа — это вы, наши уважаемые читатели. От того, сколько человек каждое полугодие подписывается на ИНТЕР, покупает нашу газету в рознице, зависит, будем ли мы выходить завтра и послезавтра...