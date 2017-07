В Михайловке поклонятся Великим Святыням

Православные жители Михайловки поклонятся Великим Святыням – части Нешвенного Хитона (одежды) и части Животворящего Креста Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Святыни будут принесены в Михайловку 6 июля и останутся там по 8 июля.

Доступ верующих к святыням будет осуществляться 6 июля с 17.00 до 7 июля 16.00 – в храме святителя Николая архиепископа Мирликийского.

7 июля с 17.00 до 8 июля 10.00 – в храме Казанской иконы Божией Матери.

8 июля с 11.00 до 16.00 – в храме преподобного Агапита Киево-Печерского.

Фото с сайта Волгоград православный

