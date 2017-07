УВЕДОМЛЕНИЕ о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов на дополнительных выборах депутатов Волгоградской областной Думы 10 сентября 2017 г.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 46 Закона Волгоградской области от 25.10.2008 г. № 1751-ОД «О выборах депутатов Волгоградской областной Думы»

ООО «Еженедельная газета «ИНТЕР», адрес: г. Волгоград, ул. Маршала Рокоссовского, 42, каб. 56, индекс 400087, ИНН 3444098547,

уведомляет о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов на дополнительных выборах 10 сентября 2017 г. депутатов Волгоградской областной Думы по Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу № 9 и Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 15.

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов:

Одна полоса формата А3 — 25000 руб.

1/2 полосы формата А3 — 13000 руб.

1/4 полосы формата А3 — 7000 руб.

