УВЕДОМЛЕНИЕ о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время для проведения предвыборной агитации (печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании) на дополнительных выборах депутатов Волгоградской областной Думы 10 сентября 2017 г.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 42 Закона Волгоградской области от 25.10.2008 г. № 1751-ОД

«О выборах депутатов Волгоградской областной Думы»

ООО «Еженедельная газета «ИНТЕР», зарегистрирована 10 декабря 1992 г. Министерством печати и информации РФ. Перегистрирована Нижне-Влжским межрегиональным территориальным управлением Министрества РФ по делам печати, телерадиовещания и СМИ 29 марта 2002 г. Свидетельство о регистрации № ПИ 9-0429

уведомляет о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам площадь в своей электронной версии сайте inter-volgograd.ru печатную площадь на дополнительных выборах 10 сентября 2017 г. депутатов Волгоградской областной Думы по Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу № 9 и Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 15. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов:

8500 печатных знаков — 7000 руб.

4000 печатных знаков — 4000 руб.

2000 печатных знаков — 2000 руб.

Указанные сведения являются одним из условий предоставления печатной площади в «Еженедельной газете «ИНТЕР».

