Соколы поселились в госуниверситете Волгограда

В Волгограде птицы облюбовали в качестве собственного жилища ведущий вуз области. Соколы поселились в госуниверситете.

– Обнаруженные особи относятся к виду пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus) – птица из отряда соколообразных семейства соколиных, – рассказал ИНТЕРУ начальник пресс-службы вуза Виталий Виньков. – Данный вид не является редким. Но то, что птицы выбрали в качестве дома именно ВолГУ – весьма символично. Особенно, в Год экологии в России.

Дело в том, что сокол много лет является талисманом университета. Он выражает стремление двигаться вперед, в будущее, способность преодолевать любые трудности. Теперь университет обрел свой живой символ.

После того как семейство соколов поселилось в здании университета, доценту кафедры экологии и природопользования Игорю Манаенкову удалось заснять гнездо, в котором уже отложено пять яиц.

В настоящее время сотрудники и студенты кафедры наблюдают за жизнью соколиного семейства.

– Надеемся, что соколы, найдя столь достойное пристанище для своего потомства, будут и дальше вдохновлять на высокие дела сотрудников и студентов своим стремительным полетом, – говорит Виталий Виньков.

Фото предоставил В. Виньков

