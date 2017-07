События Волгограда и области: 6-12 июля

Спектакли волгоградских театров, представление цирка-шапито, концерт группы «Фонографъ» и конечно же День семьи, любви и верности ждут волгоградцев и гостей региональной столицы в ближайшие выходные. Праздник, посвященный благоверным князьям Петру и Февронии отметят во многих городах и районах области.

6 июля в ДК «Царицын» – музыкальная программа «В гостях у черепахи Тортиллы» муниципального оркестра «Комбо-джаз-бенд» (11.00, ул. 40 лет ВЛКСМ, 31, 96-78-76).

6 июля в арт баре «Белая лошадь» – квартет Алехина и Д. Адиянца (20.00). 7 июля – [Jam session] (19.00) и «Странники» (22.00). 8 июля – поэтический вечер Ф. Белиол, саксофонист Э. Файзулин (18.00). 9 июля – ИЗ двух слов. 10 июля – 68 (USA) & Listener (USA) (19.00). 11 июля – ТАКОЕ (20.00, вход свободный). 12 июля – интеллектуальный стенд-ап (19.00, вход свободный, ул. Островского, 5, 8-902-362-48-08).

6 июля в креативном пространстве «Икра» – бесплатный интенсив по маркетингу «Клиент в конверте» (10.00-17.00, Центральная набережная, 6, регистрация – http://v-konverte.ru/volgograd).

6 июля в Волжском в музее-мастерской П. Малкова – проект «Печатный кабинет» А. Филимоновой (15.00, пр. Ленина, 44, вход со двора, 8-905-393-95-71).

6 июля в Волжском выставочном зале им. Г. Черноскутова – день памяти Н. Барохи (15.00).

6 июля в администрации Камышина – ярмарка вакансий с участием ООО «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента» (10.00, ул. Октябрьская, 60).

6 июля в ЦДТ Урюпинска – круглый стол по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства (10.30, ул. Красноармейская, 5). Регистрация – 4-04-28.

7 июля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» – программа «Иван Купала» (17.00). 8 июля – квест «Философский камень» (11.00), программы «Иван Купала» (17.00) и «Романтическая прогулка по Сарепте» (19.00), проект «Музейный неформат»: квест-ужин «Завещание Каспара» (19.00), квест «Философский камень» (20.00), программа «Подземелья Старой Сарепты» (22.00), экскурсия в полночь (ул. Изобильная, 10, 67-33-02).

7 июля в музее ИЗО им. И. Машкова – музейные посиделки, посвященные святым Петру и Февронии (11.00, пр. Ленина, 21, 38-59-15, 38-24-44).

7 июля на Зелёной сцене Комсомольского сада – проект «Вслух»: «Акустика. Поэзия и музыка» (18.00, 8-902-363-30-83). 8 июля – семейный праздник «Ромашковый фестиваль» (17.00).

7 июля в «Harat’s Pub» – группа «Фонографъ» (21.00, ул. Коммунистическая 6Д, 523-533).

7 июля у ЗАГСа Краснооктябрьского района – празднование Дня семьи, любви и верности (11.00, ул. Еременко, 92).

7 июля у ККиО Советского района – празднование Дня семьи, любви и верности (16.00, ул. Даугавская, 1, 41-98-04).

7 июля – 6 августа в картинной галерее Волжского – «семейные» выставки Т. и В. Маховых «Любовь земная и небесная» в честь дня Петра и Февронии Муромских (10.00-19.00, ул. Сталинградская, 2 («Старая школа»), 8-8443-27-76-07).

7 июля в Камышине в ПКиО им. Комсомольцев-добровольцев – праздник к Дню семьи, любви и верности: веревочный парк «Преодоление» (13.00), «Ромашковый бульвар», семейная лотерея «Ромашки плюс мультяшки», фотозона «Семейный альбом», развлекательная программа (18.00-20.00, ул. Калинина, 69).

7 июля в Палласовке – городской праздник «Что может быть семьи дороже!»: аттракционы (17.00), конкурс детского рисунка на асфальте «Мама, папа, я – счастливая семья!» (17.30), концерт «Все начинается с любви!» (18.00, площадь РДК).

8 июля в Театре кукол – музыкальная сказка «Доктор Айболит» (11.00). 9 июля – премьера сказки «Царевна-лягушка» (11.00, пр. Ленина, 15, 383-383, 383-170).

8 июля в музее-панораме «Сталинградская битва» – 35 лет со дня открытия панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» (11.00-18.00), лекция «История создания панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» (12.00, 16.00), викторина «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» (10.00-17.00), видеопроекция на ротонду (20.30-21.30, ул. Чуйкова, 47, 23-67-23).

8 июля на парковке ТРК «Парк Хаус» – представление цирка-шапито «Империал» (18.00, б-р 30-летия Победы , 21)

8 июля на Центральной набережной у фонтана «Искусство» – праздник «Ромашки для любимых»: концерт ансамбля народных инструментов «Царицынъ» (18.00), оркестра «Комбо-джаз-бенд» с участием А. Соловьевой (19.00), фильм «8 лучших свиданий» (20.00). 9 июля – фестиваль «День влюбленных по-русски»: парад детских колясок и семейных костюмов (10.00), гала-концерт, парад невест, фаер-фестиваль (19.00), концерт духового оркестра (18.30).

8 июля перед ТРЦ «Комсомолл» – городской фестиваль «ВолгаLOVEФест»: семейный футбол, бадминтон, фестиваль молодежных субкультур «Статус – «Свой!», аниматоры (10.00, ул. Землячки,110, 577-577).

8 июля в парке Юбилейный Красноармейского района – «Ромашковый фестиваль» (17.00).

8 июля на площадке ТОСа «Новая Садовая» Ворошиловского района – «Ромашковый фестиваль» (17.00, ул. Рабоче-Крестьянская, 19).

8-9 июля в ЦПКиО – занятия по хатха йоге (8.30-10.00, у пейнтбольного клуба «Москит», 8-961-087-66-43).

8 июля в Волжском – акция по уборке мусора на пустыре между ул. Дружбы и Карбышева «Чистый мир – шаг в будущее» (10.00, сбор у ФОК «Авангард»).

8 июля в Михайловке – фестиваль православной культуры: акция благотворительности и милосердия «Белый цветок» (15.00), общегородской молебен (16.00) и театрализованная программа «Семейное счастье» (16.30), парад близнецов и колясок. Регистрация – 2-23-92, 8-937-722-38-24.

9 июля в Камышинском ДК «Текстильщик» – выставка кошек разных пород (9.00-19.00, ул. Ленина, 17, 9-41-43).

8 июля в с. Лебяжьем Камышинского района – областной фестиваль «Семья – единство помыслов и дел».

10 июля в Волгограде общественный автотранспорт начнет следовать по выделенной полосе по пр. Ленина от ост. «Дом Союзов» до ЦПКиО.

