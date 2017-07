Что и как можно отсудить у управляющей компании

«До каких пор мы это будем терпеть? Платим за коммуналку исправно. Но в подъездах дома — грязь, вокруг него тоже никто не убирает. Никаких текущих ремонтов, за любую работу УК требует с жильцов дополнительную плату. Как призвать к ответу?»

Такие письма, которые больше похожи на крик души, ИНТЕР получает от читателей регулярно. Сегодня у нас есть хорошая новость для всех, кто проживает в многоквартирных домах: теперь степень ответственности УК стала гораздо шире. И отсудить у управляющей компании свои кровные теперь больше шансов.

Вот в чем дело. Верховный суд постановил, что мы, граждане, имеем право требовать компенсации морального вреда за некачественно оказанные коммунальные услуги. 13 июня Пленум суда постановил: жители вправе рассчитывать на неустойку и даже компенсацию морального вреда за плохую работу управляющей организации.

Сюда относятся, например, случаи, когда параметры напряжения и частоты в электрической сети в помещении потребителя не отвечают установленным требованиям. Перебои в подачи воды, тепла и т.п., превышающие допустимые нормы, тоже позволяет потребовать деньги.

Как доказать вину УК? В доказательство своих слов можно предоставить аудио- и видеосъемку, показания свидетелей, заключения экспертов. Лучше всего, конечно, составить акт. Но если представители УК под разными предлогами отказываются подписывать документ, то зафиксировать нарушения можно указанными выше способами.

Вот на что еще указал суд. Внесение платы за коммунальные услуги является обязанностью не только нанимателя недвижимости, но и проживающих с ним членов его семьи. То есть родственники не смогут спрятаться за спиной главы семейства, если тот должник.

Отдельно прописано, что жильцы не освобождаются от оплаты содержания общего имущества дома, если они им не пользуются. Например, часто граждане, проживающие на первых этажах многоэтажек, отказываются платить за ремонт и содержание лифта. В постановлении пленума специально указано, что за лифт должны платить все. «Наниматели и собственники обязаны вносить плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме независимо от факта пользования общим имуществом, например, лифтом,» — говорится в документе.

Управляющие компании не имеют права произвольно и в одностороннем порядке повышать стоимость жилищно-коммунальных услуг – указал Верховный суд. Цены за содержание и ремонт общего имущества жильцов дома должны быть разумными. А отключение коммунальных услуг должнику не должно нести негативных последствий для других жильцов.

