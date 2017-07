Волгоградцев приглашают отметить День семьи, любви и верности у памятника Петру и Февронии

В субботу, 8 июля Царицынский фонд культуры приглашает горожан отметить День семьи, любви и верности у памятника Петру и Февронии. Он расположен на Центральной набережной у храма Ионна Предтечи. Здесь пройдет праздник «Крепкая семья – сильная Россия!».

Откроют его в 15.30 председатель фонда профессор Василий Супрун и духовный наставник фонда иерей отец Олег Кириченко. Затем зазвучат голоса участников фольклорного ансамбля старинной казачьей песни «Станица». В его репертуаре – исторические, протяжные, шуточные, игровые, служивые, походные, свадебные песни, романсы донского казачества.

Позже свои стихи о любви прочитают поэты, члены Царицынского фонда культуры. Это Татьяна Батурина, Елизавета Иванникова, Юлия Артюхович, Людмила Киреева-Кузнецова, Наталья Аксиниченко. Выступит перед зрителями со своими произведениями и ветеран войны в Египте, подполковник Борис Соколов.

– Впервые на суд публики будет представлена выставка под открытым небом начинающего фотографа, мастера оборонного завода из Ерзовки Влада Сосновского, – уточнила ИНТЕРу пресс-атташе Царицынского фонда культуры Алина Духовная. – Ее название – «Мой город. Моя семья. Моя любовь».

Фото предоставила А. Духовная

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.