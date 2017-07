Бухгалтеров Калачевской ЦРБ осудили за хищение 23 млн рублей

Калачевский районный суд Волгоградской области вынес приговор бывшим бухгалтерам-расчетчикам ГБУЗ «Калачевская ЦРБ». Надежду Беленькову, Яну Дедову и Ирину Молчанову осудили за хищение 23 млн рублей.

– Беленькова, Дедова и Молчанова имели доступ к специализированному программному обеспечению, связанному с начислением зарплаты в ЦРБ, – рассказала ИНТЕРу старший помощник прокурора области Ольга Токарева. – С января 2012-го по февраль 2016-го года они вносили изменения в электронные расчетные ведомости медперсонала.

В соответствии с ведомостями сотрудникам больницы начисляли зарплату больше положенного. Но в выдаваемых им на руки расчетных листках и в бухгалтерских учетах это никак не отражалось. Позднее излишне начисленные средства под различными предлогами (сбой в программе, ошибка в расчетах) возвращались Беленьковой, Дедовой и Молчановой.

Всего, по данным следствия и суда, фигуранты дела похитили больше 23 млн рублей. Подсудимые признали свою вину и частично возместили ущерб.

Калачевский райсуд приговорил Беленькову к трем годам лишения свободы, Молчанову – к двум годам, Дедову – к полутора годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Подсудимые взяты под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Фото allufa.ru

