05.07.2017   Городская среда   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

Новая велодорожка появится на улице Невской в Волгограде

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Новая велодорожка скоро появится на улице Невской центре Волгограда. Теперь, когда с нее убрали все киоски и павильоны, она стала значительно шире, появилась такая возможность.
Дорожка, по которой можно будет спокойно ездить на велосипеде, сейчас укладывается по четной стороне улицы, и около двух тысяч квадратных метров уже выложено.

Новая велодорожка в Волгограде

Согласно проекту дорожка будет заметно отличаться по рисунку от остальной дроги.
После завершения этих работ начнутся другие — по установке декоративной подсветки, новых скамеек, появятся и новые остановочные павильоны.
Как заявили в мэрии, реконструкция улицы Невской должна удовлетворить горожан любого возраста и будет отвечать потребностям всех групп населения, включая маломобильных граждан. Для них будут построены сходы и съезды, устройство тактильной плитки и пандусов, на остановочных павильонах появятся спецтаблички и т.д.

Фото сайт мэрии Волгограда

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