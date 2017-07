В Волгограде «страховые» мошенники инсценировали ДТП

В Волгограде оперативники задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования. Подозреваемые, в числе которых была сотрудница страховой компании, с начала февраля 2016 года инсценировали ДТП, а затем получали соответствующие выплаты.

Как установили полицейские, задержанные четко распределили между собой роли. 33-летняя руководитель отдела страховой компании рассказывала своим подельникам, за какие повреждения можно получить наиболее выгодные страховые выплаты. Двое других участников – волгоградцы 28 и 32 лет – непосредственно инсценировали ДТП и оформляли необходимые документы – европротоколы, ОСАГО, КАСКО.

Уже оформленные документы предоставляли в страховые организации для получения возмещения. Сотрудница страховой компании контролировала весь процесс.

Орудовала компания на территории Тракторозаводского района. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, ущерб, нанесенный их действиями двум страховым компаниям, составил более 1,5 млн рублей.

У подозреваемых оперативники изъяли пять автомобилей, имеющих отношение к инсценировкам ДТП. Три из них принадлежат задержанным.

Под давлением доказательств все трое подозреваемых сознались в преступлениях. Одного из них заключили под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, предусмотренное ч. 4 ст. 159.5 УК РФ – «Мошенничество в сфере страхования» – десять лет лишения свободы.

Напомним, в настоящее время уголовное дело депутатов Волгоградской городской думы, обвиняемых в мошенничестве с ОСАГО, расследует Следственное управление СКР по Волгоградской области.

Фото из открытых источников

