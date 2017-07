В Волгоградской области отметят День семьи, любви и верности

В предстоящие выходные в городах и районах области будут отмечать День семьи, любви и верности. Праздновать начнут уже в пятницу, 7 июля.

В Палласовке на площади РДК с 17.00 – аттракционы, конкурс детского рисунка на асфальте и концерт. В Камышине в ПКиО им. Комсомольцев-добровольцев с 13.00 работает веревочный парк, с 18.00 начнется развлекательная программа.

В субботу, 8 июля в Волгограде в 18.00 на верхней террасе Центральной набережной – концерт «Ромашки для любимых», площадка «Аквагрим». В 20.00 – показ фильма «8 лучших свиданий».

В Комсомольском саду Центрального района с 17.00 – семейный праздник «Ромашковый фестиваль».

В Дзержинском районе перед ТРЦ «Комсомолл» с 10.00 начнется фестиваль «ВолгаLOVEФест» с турниром по семейному футболу и бадминтону, выступлениями участников фестиваля молодежных субкультур и веселыми аниматорами.

В Михайловке фестиваль православной культуры начнется с благотворительной акции (15.00), общегородского молебна (16.00) и театрализованной программы (16.30). Затем – парад близнецов и колясок. Регистрация – 2-23-92, 8-937-722-38-24.

В с. Лебяжьем Камышинского района 8 июля – областной фестиваль «Семья – единство помыслов и дел». В его рамках оживет история и культура поселений района. Гостей ждут песни, конкурсы, шутки и угощения.

В воскресенье 9 июля, на верхней террасе Центральной набережной Волгограда – 13-й фестиваль «День влюбленных по-русски». С 10.00 – парадов детских колясок и семейных костюмов, с 19.00 м – концерт, парад невест и фаер-фестиваль.

А вот волжан 8 июля приглашают на массовый субботник. Планируется уборка территории пустыря между ул. Дружбы и Карбышева. Сбор участников – у ФОК «Авангард» в 10.00.

Подробно о мероприятиях в Волгограде и области — здесь.

Фото с сайта областного комитета культуры

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.