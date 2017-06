В Ворошиловском районе Волгограда вязы сильно «поседели»

В Центре защиты леса Волгоградской области, обследовав растительность города, пришли к выводу – в Волгограде вязы сильно «поседели». Причиной тому – личинки ильмового листоеда.

– По состоянию на 15 июня при проведении рекогносцировочного надзора отмечено, что повреждения листьев личинками листоеда ильмового стали намного заметнее, – пояснила ИНТЕРу специалист Центра Юлия Михальчук. – Поврежденные листовые пластинки имеют почти прозрачный вид светло-пепельного цвета.

В городских насаждениях отмечается неравномерность заселенных деревьев личинками листоеда и разная степень повреждения. В данном случае наблюдения за интенсивностью дефолиации проводились на территории Ворошиловского района Волгограда.

– При полном повреждении листвы личинки перемещаются с одних ветвей на другие, – уточняет Юлия Михальчук. – Таким образом, можно спрогнозировать предстоящее увеличение повреждений.

Фото предоставлено Центром защиты леса Волгоградской области

