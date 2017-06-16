16.06.2017   Разное, Экология   Галина Гунькина   Комментариев: 1

В Ворошиловском районе Волгограда вязы сильно «поседели»

вязы сильно «поседели»
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В Центре защиты леса Волгоградской области, обследовав растительность города, пришли к выводу – в Волгограде вязы сильно «поседели». Причиной тому – личинки ильмового листоеда.

– По состоянию на 15 июня при проведении рекогносцировочного надзора отмечено, что повреждения листьев личинками листоеда ильмового стали намного заметнее, – пояснила ИНТЕРу специалист Центра Юлия Михальчук. – Поврежденные листовые пластинки имеют почти прозрачный вид светло-пепельного цвета.

вязы сильно «поседели» из-за личинок пальмового листоеда

В городских насаждениях отмечается неравномерность заселенных деревьев личинками листоеда и разная степень повреждения. В данном случае наблюдения за интенсивностью дефолиации проводились на территории Ворошиловского района Волгограда.

– При полном повреждении листвы личинки перемещаются с одних ветвей на другие, – уточняет Юлия Михальчук. – Таким образом, можно спрогнозировать предстоящее увеличение повреждений.

Фото предоставлено Центром защиты леса Волгоградской области

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    • One Response to В Ворошиловском районе Волгограда вязы сильно «поседели»

    1. Аноним:
      16.06.2017 в 11:08

      Только не пальмовый листоед, а ильмовый)))

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