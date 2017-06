Время в Волгоградской области могут перевести на час вперед уже в 2017 году. Соответствующий законопроект в парламент волгоградского региона внес депутат Госдумы Николай Арефьев.

Напомним, Николай Арефьев избирался в государственный парламент от Астраханской области. Сделать это он решил на основании многочисленных жалоб от советов ветеранов, дачников и трудовых коллективов Волгоградской области.

Именно это содержится в пояснительной записке к законопроекту. Депутат написал, что причинами недовольства являются ранние рассветы и закаты, сокращение продуктивного светового дня, рост платежей за электроэнергию, а также нарушение сна.

Николай Арефьев уточнил что разница между Москвой и Волгоградом в дни весеннего и осеннего равноденствия составляет 45 минут.

Вопрос о переводе стрелок часов на час вперед обсуждается в Волгоградской области уже второй год подряд. Решение, однако, не принято до сих пор.

Согласно внесенному законопроекту в случае одобрения депутатами региона на новое время Волгоградская область перейдет с 1 сентября 2017 года.

Не понятно только, кто будет рассматривать этот документ, если волгоградские депутаты уже ушли на летние каникулы.

