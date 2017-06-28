28.06.2017   Разное   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

Время в Волгоградской области могут перевести на час вперед

о переводе стрелок
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Время в Волгоградской области могут перевести на час вперед уже в 2017 году. Соответствующий законопроект в парламент волгоградского региона внес депутат Госдумы Николай Арефьев.
Напомним, Николай Арефьев избирался в государственный парламент от Астраханской области. Сделать это он решил на основании многочисленных жалоб от советов ветеранов, дачников и трудовых коллективов Волгоградской области.

Время в Волгоградской области

Именно это содержится в пояснительной записке к законопроекту. Депутат написал, что причинами недовольства являются ранние рассветы и закаты, сокращение продуктивного светового дня, рост платежей за электроэнергию, а также нарушение сна.
Николай Арефьев уточнил что разница между Москвой и Волгоградом в дни весеннего и осеннего равноденствия составляет 45 минут.
Вопрос о переводе стрелок часов на час вперед обсуждается в Волгоградской области уже второй год подряд. Решение, однако, не принято до сих пор.
Согласно внесенному законопроекту в случае одобрения депутатами региона на новое время Волгоградская область перейдет с 1 сентября 2017 года.
Не понятно только, кто будет рассматривать этот документ, если волгоградские депутаты уже ушли на летние каникулы.

Читайте также:Грабитель ювелирного в Камышине застрелился в Саратовской области

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Читайте так же:
  • Летние лагеря в Волгоградской области после инспектирования открылись не все
  • Подготовка к отопительному сезону началась в Волгоградской области
  • За чертой бедности живут почти 400 тыс. человек в Волгоградской области

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован.

    WordPress: 71.74MB | MySQL:68 | 0,878sec
    //VK 230914