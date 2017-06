Нынешним летом волгоградцев приглашают на ярмарки, где будет представлена продукция фермеров из нашего региона. Ярмарки организуют в нескольких районах города.

26 и 27 июня в Ворошиловском районе пройдет ярмарка «Дары земли волгоградской». Здесь можно будет приобрести молочную и мясную продукцию, а также хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, продукцию пчеловодства, овощи и безалкогольные напитки от местных производителей. Покупателей ждут с 10.00 до 17.00 по адресу улица Елецкая, 8/1.

С 1 августа муниципальная ярмарка откроется в Кировском районе по улице Кирова, 100. В настоящий момент работы по благоустройству территории для ярмарочной торговли близятся к завершению.

В скором времени будут благоустроены еще пять муниципальных площадок для организации продовольственных, сельскохозяйственных и садовых ярмарок. Располагаться они будут в Краснооктябрьском районе – на пересечении пр. Металлургов и ул. Башкирской, в Ворошиловском – на ул. Котлубанской, в Красноармейском – на ул. Плеханова. Сразу две ярмарки будут работать в поселке Максима Горького Советского района.

Фото с сайта мэрии

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.