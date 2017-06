Смогут ли волгоградские коммунисты войти в политическую обойму региона?

На пленуме обкома КПРФ, который на днях прошел в Волгограде, коммунистам представили нового исполняющего обязанности первого секретаря обкома партии Тамару Головачеву. Несмотря на работу в течение двух сроков в облдуме, эта политическая фигура не слишком хорошо известна широкому кругу волгоградцев. По крайней мере, в сравнении с экс-лидером наших коммунистов Алевтиной Апариной, которая была персоной федерального масштаба. Волгоградская область, напомним, входила тогда в «красный пояс». Эксперты ИНТЕРа высказали свое мнение о том, могут ли в ближайшем будущем волгоградские коммунисты сыграть заметную роль в жизни региона?

Виталий Арьков, политолог:

— Тамара Головачева – человек неординарный. Несмотря на свой солидный политический стаж, она находится еще в начале пути. Стоит отметить, что это было компромиссное назначение, так как Головачева не принадлежит ни к каким внутрипартийным кланам. Если же говорить о влиянии КПРФ, то я уверен, что на предстоящих нам довыборах в облдуму ничего неожиданного не произойдет: победу одержит «ЕР». А вот на выборах в Волжскую и Волгоградскую городские думы, которые пройдут в следующем году, я думаю, нас ждет битва не на жизнь, а насмерть. Коммунисты могут сыграть там заметную роль.

Инна Прихожан, президент Института гражданского общества:

— Лидера областной организации уровня Алевтины Апариной подобрать сложно. С другой стороны, сейчас ситуация для партии сложнее, чем в ее времена. Тогда, во-первых, действовала инерция авторитета партии с советских времен; во-вторых, играла роль социальная ситуация в стране. Но в тот момент КПРФ упустила свой шанс сформировать партию, устремленную не в прошлое, а в будущее. В настоящее время, ничего не изменилось. Можно констатировать, что коммунистическая партия отстала от времени. И в нашем отдельно взятом регионе влиять на политические процессы коммунисты сейчас не могут. Могут только озвучивать свою позицию.

Елена Шаркова, медиаэксперт:

— Уже сколько лет в колоде КПРФ тасуются одни и те же карты. И мне непонятно, зачем надо доставать из рукава козыри, которые, по сути, совсем ими не являются. Есть всем хорошо известный, активный депутат Михаил Таранцов, почему не назначить его? Почему не выдвинуть кого-то из молодежи? А так совершенно очевидно, что региональное отделение КПРФ пребывает в глубоком застое. При такой внутрипартийной линии, я уверена, что сколько-нибудь заметной роди на предстоящих в недалеком будущем выборных компаниях они не сыграют. И если бы выборы проходили в это воскресенье, я уверена, что партия коммунистов набрала бы от силы 10%.

Фото ИНТЕРа

