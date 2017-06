Волгоградские автобусы начали работать по единому расписанию

Волгоградские автобусы по трем направлениям начали курсировать по единому расписанию: северное, южное и маршруты, соединяющие поселки Аэропорт и Гумрак. Пресс-служба мэрии сообщает, что расписание составлено таким образом, чтобы интервал движения разных автобусов одного направления был не больше 6 минут.

Таким образом, автобусы №20, 21 и 25, обслуживающие северное направление, ходят с интервалом 3-4 минуты в часы пик. Новое расписание коснется движения автобусов №55, 55к и 77, а также автобусов №6 и 6к, которые отъезжают от остановки «Аэропорт». Их интервал движения в пиковые часы составляет от 2 до 6 минут.

Напомним, что всего по Волгограду курсируют более 400 новых комфортабельных автобусов большой и средней вместимости.

