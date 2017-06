Волгоградских водителей начнут штрафовать с 10 июля

Мэрия Волгограда напоминает – с 10 июля в Волгограде изменяется схема организации дорожного движения на проспекте Ленина. С этого дня в границах от улицы Краснознаменской до ЦПКиО начнет действовать выделенная полоса для общественного транспорта. Одновременно водителей начнут штрафовать за движение и остановку на крайней правой полосе.

– Собственно, и в настоящее время на проспекте Ленина движения остановка и стоянка в крайнем правом ряду запрещены, – уточнят в мэрии. – Это обозначено соответствующими знаками и горизонтальной разметкой. Тем не менее некоторые несознательные автомобилисты продолжают оставлять личный автотранспорт в неположенном месте.

В крайнем правом ряду на Первой продольной магистрали от остановки «Дом Союзов» до Центрального парка культуры и отдыха уже появились специальные знаки и нанесена соответствующая дорожная разметка. Сделано это для того, чтобы в рамках переходного периода автомобилисты могли перестроить режим вождения в соответствии с новыми требованиями. Но нарушителей пока не штрафуют.

Ситуация изменится с 10 июля, когда новая схема движения вступит в действие. Кроме горизонтальной разметки и знаков на проспекте Ленина планируется установить камеры видеофиксации нарушений. Будет организована работа автоэвакуаторов.

В мэрии разъясняют – на выделенную полосу водители смогут перестраиваться только для поворота направо. Сделать это можно будет там, где выделенная полоса для общественного транспорта не отделена от остальной проезжей части сплошной линией разметки.

Изменение схемы движения в первую очередь по обеим сторонам Первой продольной магистрали в границах остановки «Дом Союзов» и ЦПКиО – только первый шаг. Связано с тем, что этот участок особенно перегружен транспортом. Следующим шагом станет организация выделенной полосы для общественного транспорта на проспекте Жукова.

По мнению чиновников, беспрепятственное движение автобусов, троллейбусов и маршрутных такси по отдельной полосе повысить скорость пассажирского транспорта. Об этом свидетельствует опыт использования выделенных линий в крупных городах России. С реорганизацией дорожного движения она возрастает от 15% до 30%. В том числе за счет того, что общественный транспорт не простаивает в дорожных заторах в часы-пик.

Организация выделенных полос – только один из этапов обновления схемы дорожного движения в Волгограде. Далее последует синхронизация режимов работы светофоров, изменение направлений движения по полосам. Также расширится проезжая часть на крупных перекрестках – за счет сокращений бульварного пространства и широких разделительных полос. Будут введены дополнительные полосы для поворота налево, в том числе, на пересечениях проспекта Ленина с улицей 39-й Гвардейской дивизии, Штеменко и проспектом Металлургов.

Фото с сайта мэрии Волгограда

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.