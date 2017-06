Велосипедная экскурсия стартует в Волгограде 23 июня

Велосипедная экскурсия впервые стартует в Волгограде 23 июня, в пятницу. Экскурсия, которую назвали «История Волгограда в одной улице» представляет собой ознакомление участников с интересными фактами из истории города.

Организаторами экскурсии стало Агентство развития туризма. Как сообщили в пресс-службе агентства, велосипедная экскурсия пройдет по улице Чуйкова.

Ее участники узнают о достопримечательностях Центральной набережной, историю Царицынской водокачки, посетят памятник мирным жителям Сталинграда и другое. Продолжительность экскурсии — 1 час.

Примечательно, что все желающие смогут присоединиться к этому маршруту. Начало экскурсии — в 11:00.

Все подробности можно уточнить по телефону +7 (8442) 56-42-45.

Фото Агентство развития туризма

Читайте также: Газетная недостаточность: что ждет печатную прессу в Волгограде

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.