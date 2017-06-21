21.06.2017   Культура   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

Велосипедная экскурсия стартует в Волгограде 23 июня

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Велосипедная экскурсия впервые стартует в Волгограде 23 июня, в пятницу. Экскурсия, которую назвали «История Волгограда в одной улице» представляет собой ознакомление участников с интересными фактами из истории города.
Организаторами экскурсии стало Агентство развития туризма. Как сообщили в пресс-службе агентства, велосипедная экскурсия пройдет по улице Чуйкова.

Велосипедная экскурсия

Ее участники узнают о достопримечательностях Центральной набережной, историю Царицынской водокачки, посетят памятник мирным жителям Сталинграда и другое. Продолжительность экскурсии — 1 час.
Примечательно, что все желающие смогут присоединиться к этому маршруту. Начало экскурсии — в 11:00.
Все подробности можно уточнить по телефону +7 (8442) 56-42-45.

Фото Агентство развития туризма

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