В поселке Каменном – бэби-бум (Городищенский район)

В поселке Каменном – бэби-бум. В 2015-м, на детишек самом урожайном, родилось 28 будущих граждан России. В 2016-м – 22. Для сравнения: в 90-е годы в год рождалось по пять-семь, максимум десять детей.

При этом проблема мест в детсаду в поселке была острейшая. В 90-е годы прошлого века здание было признано аварийным, семнадцать лет стояло в полуразрушенном состоянии. Кому повезло пристроиться в детсад Ерзовки, возили ребенка туда. Многие мамы вынуждены были сидеть дома.

Поэтому ввод капитально отремонтированного детского садика на 70 мест в феврале 2014 года стал для поселка долгожданным большим праздником. Полностью, однако, проблему он не решил. Очередь еще есть. Если динамика рождаемости сохранится, понадобится еще один детсад.

– А мы уж постараемся, чтобы сохранилась, чтобы наш поселок становился все более благоустроенным и привлекательным для молодежи, – заверил глава Каменского сельского поселения Валерий Лыпко. – Город рядом – до Тракторозаводского района 26 км. Газ есть. Уличное освещение в ближайшее время будет на всех улицах. Вода на выходе из скважин прекрасная: отвечает всем требованиям качества. На деньги ТОСа закупили новые трубы для водопровода – меняем их. Проблема не одного года, но будет решена. Насколько позволяют средства, занимаемся ремонтом дорог – ведем отсыпку щебнем.

На областной конкурс по программе «Развитие сельских территорий до 2020 г.» представили три проекта. В том числе строительства универсальной спортивной площадки. Получим грант – у детей и молодежи будут прекрасные условия для занятия спортом.

Острейшая для Каменного проблема: в поселке нет ни фельдшера, ни акушерки – ни одного медработника, способного в случае надобности оказать первую медицинскую помощь. На скорую тоже надежда слабая. На три больших поселка – Каменный, Орловка и Ерзовка (только в ней около 7 тыс. жителей) плюс огромный дачный массив – одна машина скорой помощи.

Дежурный ответ на телефонный звонок: «Машина на вызове. Ждите…». Сколько ждать, никто сказать не может, потому как вызов – не один, и есть по показаниям срочные.

Второй этаж здания администрации выделен под ФАП. Проектная документация для его ремонта готова. Уже даже пять пластиковых окон вставили. Отремонтировать и оборудовать обещают по первому классу. Вопрос: кто будет в нем работать? – остается открытым.

– Обращались мы по этому поводу в областной комитет по здравоохранению, – объясняет Валерий Лыпко. – Вопрос на контроле у администрации региона. Но решить его и на этом высоком уровне непросто – выпускники медицинского колледжа не хотят ехать в село. А зря. На первых порах комнату в общежитии предоставим. И фермеры поддержат всем, чем могут, помогут в обустройстве.

– За хорошего парня замуж выдадите?

– Это обязательно. За лучшего в поселке! – улыбнулся Валерий Васильевич.

Кстати, о фермерах.

– Они у нас, – уверяет Валерий Лыпко, – не просто социально ответственные – патриоты села. Один старые рассохшиеся рамы окон заменил на пластиковые, другой — отремонтировал фойе администрации, оборудовал его под танцзал. Там сейчас проводят конкурсы, детишки, в том числе из неблагополучных семей, занимаются… На день села свою продукцию (лук, картофель, морковь) предоставить для пенсионеров и малоимущих – для фермеров дело привычное. Противопожарная опашка, очистка дорог от снега – кроме них, этим заниматься некому.

А вот это событие, пожалуй, уникальное: этой весной у Каменской школы разбили яблоневый сад. Инициатором и организатором стал фермер Владимир Семененко. Он приобрел в питомнике «Садов Придонья» сто саженцев. Со своими людьми сам распланировал территорию и высадил их. Провел капельное орошение.

– Ваши дети, – спрашиваю Владимира Николаевича, – в этой школе учатся?

– Они закончили эту школу.

– Внуки будут учиться?

– Может быть, когда сад уже будет плодоносить. Но сначала его надо вырастить. Это на сегодня главное его предназначение: чтобы детишки, ухаживая за ним, чувствовали себя ответственными за порученный им клочок земли, за поднимающееся на ней деревце. Это то, с чего зарождается в человеке чувство родины…

