27.06.2017   Криминал   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

В колонии Волгограда скончался бывший глава Новоаннинского района, осужденный за взятку

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В колонии Волгограда умер бывший руководитель Новоаннинского района Волгоградской области Александр Ванин. Уголовное дело, возбужденное в отношении него и начальника райотдела Кайржаном Садыковым, было весьма громким. Ванин обвинялся в получении крупной взятки от председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива «Староаннинский».

В колонии Волгограда умер Александр Ванин

Причем, часть суммы, 800 тысяч рублей, бывший глава района получил лично в салоне своего автомобиля «Тойота Прадо».
В 2010 году оба руководителя — Ванин и Садыков — были задержаны. Суд назначил Ванину наказание в виде 9 лет колонии. Как стало известно, Александр Ванин подавал заявление об условно – досрочном освобождении, но не дожил до его рассмотрения несколько дней.
На момент смерти Александру Ванину исполнилось 64 года. Скончался он 21 июня, а 24 июня был похоронен на Центральном кладбище.

Фото из открытых источников

 

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