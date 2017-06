В колонии Волгограда скончался бывший глава Новоаннинского района, осужденный за взятку

В колонии Волгограда умер бывший руководитель Новоаннинского района Волгоградской области Александр Ванин. Уголовное дело, возбужденное в отношении него и начальника райотдела Кайржаном Садыковым, было весьма громким. Ванин обвинялся в получении крупной взятки от председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива «Староаннинский».

Причем, часть суммы, 800 тысяч рублей, бывший глава района получил лично в салоне своего автомобиля «Тойота Прадо».

В 2010 году оба руководителя — Ванин и Садыков — были задержаны. Суд назначил Ванину наказание в виде 9 лет колонии. Как стало известно, Александр Ванин подавал заявление об условно – досрочном освобождении, но не дожил до его рассмотрения несколько дней.

На момент смерти Александру Ванину исполнилось 64 года. Скончался он 21 июня, а 24 июня был похоронен на Центральном кладбище.

Фото из открытых источников

