Фестиваль скорости пройдет в Волгограде в день ГИБДД

В субботу, 1 июля в ТРК «Парк Хаус» отметят день ГИБДД. Подарком сотрудникам этой службы и всем жителям города станет фестиваль скорости.

Организаторы фестиваля уверены: это – одно из главных, если не главное автоспортивное событие лета 2017-го.

Во-первых, на празднике будут представлены одни из лучших автомобилей Волгограда. Во-вторых, автоспортсмены вступят в единоборство с батальоном ГИБДД. Наконец, зрителей ожидает «жаркая и очень дымная», по словам организаторов фестиваля, битва дрифтеров.

Площадкой для проведения фестиваля станет парковка ТРК «Парк Хаус». В числе организаторов – «Волгоград Субару клуб». Связаться с ними можно на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Остается добавить, что фестиваль скорости начнется в 11.00.

Фото vk.com/vsclub34

