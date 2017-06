СПК «Манойлинский» – не хлебом единым

— Куда-нибудь приедешь, отдыхать, и видишь, как там хорошо. А домой возвращаешься, вроде как не очень. Так надо и здесь порядок наводить, чтобы и самим комфортно было жить, и гостям хотелось сюда возвращаться.

Такими словами начинает разговор руководитель СПК «Манойлинский» Николай Черячукин. Возглавляемый им кооператив — крупнейшее хозяйство в Манойлинском сельском поселении. Здесь обрабатывают более 11 тысяч га земли, выращивают озимую пшеницу, ячмень, нут, подсолнечник. В этом сезоне виды на урожай очень неплохие.

Зарплата в хозяйстве достойная, сейчас в коллективе постоянно работают 117 человек, плюс дополнительно нанимают людей во время уборки. Специалистов, механизаторов, хватает.

Но не зря кто-то сказал: «Не хлебом единым». Ведь для человека большое значение играет не только, насколько благоустроен его личный быт, но и то, как в целом обстоят дела в том месте, где проходит его жизнь. Это хорошо понимает и сам Николай Черячукин, и коллектив возглавляемого им аграрного предприятия, и поселковая власть.

— Мы всю жизнь прожили здесь, и, конечно, душа болит за нашу малую родину, — говорит глава Манойлинского сельского поселения Сергей Литвиненко.

Так что в последние годы в поселении ведется планомерная, поступательная работа по благоустройству.

СПК «Манойлинский» помогает транспортом, когда в этом возникает необходимость. Также в хозяйстве имеется своя пожарная бригада, и в случает необходимости приходит на помощь пожарникам села.

На территории поселения есть пруд площадью 62 га. Его благоустраивают уже в течении нескольких лет. В первый год очистили берег, завезли песок. В одном месте на пруду бьет родник, облагородили место выхода воды на поверхность — установили там платформу, сделали небольшой домик.

В Манойлине в последние годы часто случались проблемы с водой, сейчас их нет – водопровод ремонтируется. Решена проблема с уличным освещением: в настоящее время на территории хутора установлено около 80 фонарей. Стоит отметить, что всего в Манойлинское сельское поселение входит 4 населенных пункта: Борисов, Терновой, Манойлин, Майоровский. В трех из них — Борисове, Терновом, Манойлине — совместно с ТОСами были установлены детские площадки.

Крупное дело удалось осуществить и в 2015 году усилиями СПК «Манойлинский» и местной власти. Рядом со зданием поселковой администрации находилось заброшенное строение. Туда протянули отопление, провели ремонт. В настоящее время в этом помещении располагается тренажерный зал, парикмахерская, швея, кружок для деток «Умелые ручки», здесь же находятся кабинеты участкового и ветврача.

— А в этом году мы выиграли региональный грант в 3 миллиона на благоустройство центральной усадьбы, — говорит Сергей Валерьевич.

В настоящий момент работы уже ведутся. В парке делаются дорожки, далее по плану — организация танцевальной площадки, летней сцены, установка скамеек, уличных антивандальных тренажеров. Планируется огородить площадь, разбить клумбы, высадить газон, хвойные деревья.

— А дальше постараемся попасть в программу «Безопасный город»: планируем установить в центре поселка камеры, — завершает разговор Сергей Литвиненко. — Хотим не только навести здесь красоту, но и сохранить ее насколько возможно дольше.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.