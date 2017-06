События Волгограда, Волжского, Камышина: 29 июня – 5 июля

29 июня в Молодежном театре – «Еще один Джексон моей жены» (19.00). 30 июня – «Мой век» (19.00). 2 июля – «Дальше будет новый день» (18.00, ул. Аллея Героев, 4, 38-17-52, 8-995-407-17-52).

29 июня в камерном зале «Волгоградконцерта» – концерт ансамбля «Комбо-джаз-бенд» «Фортепиано в Джазе», солист – Александр Головин (19.00, ул. Чуйкова, 4а).

29 июня в Госархиве Волгоградской области – открытие выставки к 100-летию службы ЗАГС (10.00, ул. Коммунистическая, 30, 30-99-10).

29 июня в выставочном зале музея ИЗО им. И. Машкова – премьера концерта ансамбля старинной музыки «Конкордия» «Умоли же Господа. Да спасет Россию» (18.30). 30 июня – персональная юбилейная выставка Народного художника РФ В. Фетисова (16.00, ул. Чуйкова, 37, 24-16-79). Выставка будет работать по 27 августа.

29 июня в Волжском выставочном зале им. Г. В. Черноскутова – открытие юбилейной выставки М. Покрашенко и В. Мызгина «140 на двоих» (17.00). 1 июля театр «Хоббитон» представляет перфоманс А. Исаковой «Африка» (19.00, пр. Ленина, 97. 8 (8443) 39-26-31).

30 июня и 1 июля в Театре кукол – «Кошкин дом» (18.00 и 11.00). 2 июля – «Курочка ряба» (11.00, пр. Ленина, 15, 383-383, 383-170).)

30 июня в Волгоградском планетарии – встреча с профессором ВолГУ И. Коваленко «Защитим мир от астероидов: миссия выполнима» и журналистом А. Паевским (Москва) «Астероиды: близкое знакомство» (18.30, ул. Гагарина, 14, 24-18-72).

30 июня в Волжском в музее-мастерской П. Малкова – «Вечер русского рока» (18.00, пр. Ленина, 44).

30 июня в Волжском ДК «ВГС» – музыкально-поэтический клуб «Волжане» с программой «Уходим в лето!» (16.00). 1 июля – праздник сладкоежек «ВареньЕ!» (15.00, пл. Комсомольская, 1, 8 (8443) 41-38-42).

30 июня – 2 июля в Волжском ЦКиИ «Октябрь» – фестиваль «Танцевальная деревня» (10.00, ул. Сталинградская, 6, 8 (8443) 27-64-72, -27-67-00).

30 июня в Камышине в ПКиО им. Комсомольцев-добровольцев – фестиваль уличного вязания «Ярнбомбинг» (16.00-19.00).

1 июля на верхней террасе Центральной набережной у фонтана «Искусство» – вечер отдыха с Волгоградским духовым оркестром (18.30). 2 июля – просмотр футбольных матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 (14.00).

1 июля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» – летний проект «Музейный неформат» (18.00, ул. Изобильная, 10, 67-33-02).

2 июля возле СНТ «Мирный» – второй этап любительского кубка «Volgograd XC Cup». Координаты старта в гугл-картах – 48.713091, 44.395519. Подробно – vk.com/xcvlg.

4 июля в прокуратурах области – день приема предпринимателей.

