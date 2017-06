События недели Волгограда и области: 22-28 июня

Что приготовили для зрителей волгоградские театры, какие спортивные и праздничные события ждут жителей области, где проведут личные приемы руководители правоохранительных органов – об этом и другом в «Событиях недели».

22 июня в Молодежном театре – «Чудики» (19.00). 23 июня – «Провинциальные анекдоты» (19.00). 24 июня – «Забавный случай» (18.00). 25 июня – «Любовь со взломом» (18.00). 28 июня – «Кабаре Иллюзия» (19.00, ул. Аллея Героев, 4, 38-17-52, 8-995-407-17-52).

22 июня в триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» – передача личных вещей бойцов РККА в комнату боевой славы СУ СКР (15.00, ул. Чуйкова, 47, 23-67-23).

22 июня в выставочном зале музея изобразительных искусств им. И. Машкова – концертная программа «Любви прекрасные мгновенья» (18.00, ул. Чуйкова, 37, 24-16-79).

22 июня в Красноармейском районе в кафе «Хмели Сунели» – культовая игра «Солянка» (19.00, запись 8-904-777-81-81).

23 и 26 июня в ТЮЗе – «В поисках волшебства» (10.30). 27 июня – «Как проучили Гремучего Змея» (10.30). 28 июня – «Сто поцелуев за шляпу» (10.30, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, 95-97-99, 95-84-97)

23 июня в Музыкальном театре – «Поди туда, не знаю куда» (11.00). 24 июня – «Царевна-лягушка» (11.00). 25 июня – закрытие 85-го театрального сезона, гала-концерт (17.00, ул. Маршала Чуйкова, 4, 38-30-68, 38-32-39).

23 июня в арт баре «Белая лошадь» – «Scarlet Blues Пушка Гаусса» (20.00). 25 июня – «EMET» (20.00). 26 июня – «Интеллекутальный стенд ап» (19.00, ул. Островского, 5, 8-902-362-48-08).

23 июня в ресторане «Миля» – группа «Love Vegas», Ростов-на-Дону (22.00). 24 июня – «Monatik Tribute» (22.00, Ельшанская набережная 2а, 31-95-00, 8-902-3­10-10-10).

23 июня в р. п. Средняя Ахтуба – прием зампрокурора области А. Русяева (15.00-16.00, ул. Свердлова, 35а).

24 июня в Театре кукол – «Золотой ключик» (11.00). 25 июня – «Три поросёнка» (11.00). 27 июня – «Сказка о рыбаке и рыбке» (18.00, пр. Ленина, 15, 383-383, 383-170).

24 июня по улицам Волгограда, Волжского, Средней Ахтубы и Краснослободска проедет «Добрый автобус» (8 (8442)507-707).

24 июня в Волгограде – ночной велопарад (20.00, от здания театра «Царицынская опера»).

24 июня в музее-заповеднике «Старая Сарепта» – детский спектакль «У медведя во бору» (11.00, ул. Изобильная, 10, 67-33-02).

24-25 июня в Волжском ДК «Волгоградгидрострой» – вечеринка «Танцы на аллее» (17.00, пл. Комсомольская, 1, 8 (8443) 41-38-42). 25 июня – фестиваль советской песни (17.00)

24 июня в р. п. Елань – спортивные соревнования (9.00, ст. «Урожай»), конкурс «АвтоЛеди — 2017» (16.00-18.00, ул. Красная, перед автовокзалом), фестиваль «Поклон тебе, село родное!» и концерт к Дню молодежи (17.00.19.00 и 19.00-20.30, РДК «Юбилейный»), дискотека (20.30-22.00).

25 июня на верхней террасе Центральной набережной у фонтана «Искусство» – концерт Волгоградского духового оркестра «Встретимся у фонтана» (18.30).

25 июня в Камышине в Художественной галерее – фестиваль японской культуры и аниме-рисунков, косплей-дефиле (11.00-16.00, ул. Набережная, 66, 8 (84457) 5-35-18).

25 июня в ст. Алексеевской – концерт к Дню молодежи «Мы – будущее страны!» (площадь).

26 июня в камерном зале «Волгоградконцерта» – музыкальная интерактивная программа ансамбля народных инструментов «ЦарицынЪ» для детей младшего школьного возраста «По следам Бременских музыкантов» (11.00, ул. Маршала Чуйкова, 4а, 50-50-09).

26-27 июня на ул. Елецкой – ярмарка «Дары земли волгоградской» (10.00-17.00, у дома 8/1).

26 июня – 9 июля в Камышине остановят подачу горячей воды.

28 июня в ДЮЦ Волгограда – музыкальная интерактивная программа ансамбля народных инструментов «ЦарицынЪ» для детей младшего школьного возраста «По следам Бременских музыкантов» (11.00, ул. Коммунистическая, 1, 78-15-11).

28 июня в администрации Кировского района – прием руководителей правоохранительных органов (15.00, 42-19-15).

